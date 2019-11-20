Китай выразил протест США из-за принятия в сенате законопроекта по Гонконгу

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Власти Китая решительно осудили принятие сенатом Власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта по "Защите прав человека и демократии в Гонконге ", предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуан.

Во вторник сенат США единогласно принял собственный вариант законопроекта по "Защите прав человека и демократии в Гонконге". Также сенат во вторник в рамках той же сессии проголосовал за законопроект, который запрещает поставки некоторых видов амуниции полиции Гонконга из США.

"Этот законопроект пренебрегает фактами и правдой, применяет двойные стандарты и является открытым вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая. Это является серьезным нарушением международного права и основополагающих норм, регулирующих международные отношения. Китай осуждает и решительно выступает против этого", - говорится в распространенном заявлении представителя МИД.

Власти Китая призвали США прекратить подобную политику "пока не стало слишком поздно, и немедленно принять меры, чтобы этот законопроект не стал законом", пригрозив ответными мерами.

"Китаю придется принять решительные контрмеры для защиты нашего национального суверенитета, интересов в области безопасности и развития", - добавил Гэн Шуан.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала почти 4,5 тысячи человек, младшему из которых 11 лет, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее, протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.