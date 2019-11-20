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РИА Новости

В Китае пока не знают, когда окупится их самый длинный в мире морской мост

05:46 20.11.2019
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© AP Photo / Andy WongМост между городами Гонконг, Макао и Чжухай
Мост между городами Гонконг, Макао и Чжухай
© AP Photo / Andy Wong
Мост между городами Гонконг, Макао и Чжухай. Архивное фото
ЧЖУХАЙ (Китай), 20 ноя – РИА Новости. Обеспечить окупаемость нового моста Гонконг-Макао-Чжухай за счет поступлений от движения транспорта невозможно, поэтому в настоящий момент разрабатываются новые программы по увеличению доходов от эксплуатации моста, заявил журналистам главный инженер моста Ли Цзян.
"(Доходы от трафика – ред.) не могут покрыть затраты на строительство моста, именно поэтому мы стремимся сформулировать новую политику по оптимизации, мы также хотим использовать преимущества, которые нам дает бренд этого моста, для развития туризма", - сообщил он.
По словам инженера, восточный искусственный остров будет в будущем открыт для посещений как туристический объект.
Он отметил, что мост должен прослужить 120 лет, добавив, что при надлежащем обслуживании и усилиях срок его эксплуатации можно продлить до 150 лет.
Мост между городами Гонконг, Макао и Чжухай
Вчера, 05:03
Инженер самого длинного морского моста рассказал о сложностях строительства
Отвечая на вопрос о том, когда мост окупится, он отметил, что пока сложно сказать, однако все три города работают над новой политикой использования моста, и когда она будет готова, тогда и можно будет определить точные сроки, когда мост начнет приносить прибыль.
Мост протяженностью 55 километров, связавший три города, открылся осенью прошлого года. Он был признан самым длинным в мире морским мостом. Идея соединить мостом Гонконг и провинцию Гуандун возникла еще в конце 1980-х годов, однако строительство началось в декабре 2009 года. Мост сократил время путешествия из Гонконга в Чжухай с трех часов до 30 минут.
Инвестиции в строительство моста составили 127 миллиардов юаней (около 18,8 миллиарда долларов).
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