Производитель смарт-карт рассказал про защиту персональной информации

ЧЖУХАЙ (Китай), 20 ноя – РИА Новости. Каждый пользователь Каждый пользователь интернета и всевозможных приложений должен прежде всего сам думать о защите своих персональных данных и быть крайне внимательным, не стоит ждать, что за вас это сделает правительство или общество, считает соучредитель компании XH Smart Tech Дэниэл Ху.

Китай – очень безопасная страна, но это касается именно физической безопасности. Разные страны имеют разные законы (в том числе и в сфере сбора информации - ред.), и людям необходимо обращать больше внимания на обеспечение безопасности своих персональных данных", - сказал журналистам представитель компании.

По его словам, "ждать, чтобы правительство или общество обеспечили защиту вашей персональной информации, не думаю, что это правильный выбор".

При этом он отметил, что "обычно, когда мы делимся своей информацией через интернет, наш провайдер, которому мы платим за услуги, должен обеспечить защиту информации, и, на мой взгляд, все компании должны делать это".