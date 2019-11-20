Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T05:31+0300
https://ria.ru/20191120/1561145024.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149791/06/1497910656_0:0:6623:3726_1036x0_80_0_0_fc97c6acf5f3e4e1a18ad16771768b57.jpg
РИА Новости

Производитель смарт-карт рассказал про защиту персональной информации

05:29 20.11.2019 (обновлено: 05:31 20.11.2019)
1946
© Fotolia / Andrey PopovСим-карты для мобильного телефона
Сим-карты для мобильного телефона
© Fotolia / Andrey Popov
ЧЖУХАЙ (Китай), 20 ноя – РИА Новости. Каждый пользователь интернета и всевозможных приложений должен прежде всего сам думать о защите своих персональных данных и быть крайне внимательным, не стоит ждать, что за вас это сделает правительство или общество, считает соучредитель компании XH Smart Tech Дэниэл Ху.
"Китай – очень безопасная страна, но это касается именно физической безопасности. Разные страны имеют разные законы (в том числе и в сфере сбора информации - ред.), и людям необходимо обращать больше внимания на обеспечение безопасности своих персональных данных", - сказал журналистам представитель компании.
По его словам, "ждать, чтобы правительство или общество обеспечили защиту вашей персональной информации, не думаю, что это правильный выбор".
При этом он отметил, что "обычно, когда мы делимся своей информацией через интернет, наш провайдер, которому мы платим за услуги, должен обеспечить защиту информации, и, на мой взгляд, все компании должны делать это".
Паспорт и sim-карта в салоне связи
13 ноября, 13:05
Россиянам рассказали, какую угрозу несет использование "левых" сим-карт
Компания XH Smart Tech расположена в городе Чжухай китайской провинции Гуандун. Она является одним из лидеров в Китае по производству смарт-карт, включая банковские карты с чипом, удостоверения личности. Компания сотрудничает с такими системами как Visa, MasterCard, UnionPay. Ее офисы располагаются в ряде стран Азии и Латинской Америки.
700010
Обсудить 1
Visa, Inc.КитайMasterCard, Inc.ТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Пассажиры в салоне самолета
Салон самолета, который пассажиры завалили мусором, показали на видео
Многофункциональный центр предоставления госуслуг
Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году
Мост между городами Гонконг, Макао и Чжухай
Инженер самого длинного морского моста рассказал о сложностях строительства
Истребитель F-15 ВВС Израиля
Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов
Задержание браконьеров, действовавших под прикрытием разрешительных документов профильного НИИ
На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ установил рекорд длительности пребывания на посту премьера Японии
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского
Продажа смартфонов
Госдума во II чтении запретила продажу техники без российского ПО
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд ООН потребовал от России ответить на украинский иск
Сотрудники ОМОНа во время задержания организаторов лаборатории по производству синтетических наркотиков под Хабаровском
Под Хабаровском семья создала нарколабораторию, выкупив для этого ферму
Зимний Санкт-Петербург
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Задержание мужчины, напавшего на врача Фрица фон Вайцзеккер, в больнице в Берлине
Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике
Мост между городами Гонконг, Макао и Чжухай
В Китае пока не знают, когда окупится их самый длинный в мире морской мост
Иконка социальной сети Instagram
Forbes назвал богатейших Instagram-блогеров в России
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Россия развернет новую космическую геодезическую систему в 2027-2029 годах
03:24Начальник УФСИН Москвы рассказал, как появляются слухи о VIP-камерах в СИЗО
03:22Моралес заявил, что хочет вернуться в Боливию и ждет гарантий безопасности
03:21В Госдуму внесут проект о работе в такси только с российскими правами
03:14Врачи советуют в холода пить чай с медом и не злоупотреблять глинтвейном
03:09В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
Лента новостейМолния