Сотрудники посольства в США посетили экстрадированного из Израиля Буркова

"Сотрудники посольства посетили в СИЗО города Александрии, штат Вирджиния, экстрадированного из Израиля в США россиянина А.Ю.Буркова. Находимся в постоянном контакте с Алексеем, его родственниками и адвокатом. Оказываем нашему гражданину все необходимое консульско-правовое содействие. Будем добиваться соблюдения его законных прав и интересов", - сообщила дипмиссия.

Буркову грозит до 80 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством. Обвинение считает, что он нанес ущерб более чем в 20 миллионов долларов. Бурков был задержан в 2015 году в Израиле и недавно экстрадирован в США.