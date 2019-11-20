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РИА Новости

Сотрудники посольства в США посетили экстрадированного из Израиля Буркова

05:11 20.11.2019 (обновлено: 05:13 20.11.2019)
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© Фото : соцсетиАлексей Бурков
Алексей Бурков
© Фото : соцсети
Алексей Бурков. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Сотрудники посольства РФ в США посетили во вторник в СИЗО экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях, сообщило посольство на своей странице в Facebook.
"Сотрудники посольства посетили в СИЗО города Александрии, штат Вирджиния, экстрадированного из Израиля в США россиянина А.Ю.Буркова. Находимся в постоянном контакте с Алексеем, его родственниками и адвокатом. Оказываем нашему гражданину все необходимое консульско-правовое содействие. Будем добиваться соблюдения его законных прав и интересов", - сообщила дипмиссия.
Буркову грозит до 80 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством. Обвинение считает, что он нанес ущерб более чем в 20 миллионов долларов. Бурков был задержан в 2015 году в Израиле и недавно экстрадирован в США.
Алексей Бурков
15 ноября, 22:26
В США суд арестовал россиянина Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях
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Алексей БурковВашингтон (штат)РоссияСШАFacebook, Inc.В мире
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