Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-20T05:08+0300
https://ria.ru/20191120/1561144917.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150103/71/1501037152_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_a9d4c95277e1e7eab9ec5d222e2327ad.jpg
РИА Новости

На севере Сирии заработали несколько пунктов выдачи гумпомощи

05:08 20.11.2019
191
© РИА НовостиРаздача гуманитарного груза сирийским детям в народном центре по лечению заболеваний крови в Алеппо. 24 августа 2017
Раздача гуманитарного груза сирийским детям в народном центре по лечению заболеваний крови в Алеппо. 24 августа 2017
© РИА Новости
РАККА (Сирия), 20 ноя - РИА Новости. Сотрудники российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) объявили о начале работы сразу нескольких пунктов выдачи гуманитарной помощи для жителей северных и северо-восточных районов Сирии.
Пункты выдачи начали работать в городах и мелких населенных пунктах, оказавшихся фактически отрезанными от центральных частей провинции Алеппо. Чтобы избежать провокаций, перед началом работы новых социальных пунктов в небо были подняты вертолеты российских ВКС. В это же время в окрестностях населенных пунктов в рейд вышли сотрудники военной полиции, создавая на этой территории максимально безопасную обстановку.
Глава общины Хабла Фазель Юнис Бахреб сообщил журналистам, что люди здесь жили на грани вымирания.
"Благодарим Россию за поддержку в такое трудное для нас время! Был постоянные провокации от боевиков. Теперь же мы чувствуем защиту, недавно тут построили мост, и наши семьи объединились. Теперь же открыли пункт помощи - этого мы совсем не ожидали. Спасибо!" - сказал Бахреб.
Курдские демонстранты в провинции Эль-Хасака
19 ноября, 19:37
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Местные жители говорят, что здесь долго находился опорный пункт боевиков. Они просто заходили в дома и стреляли в хозяев, когда им нужно было место, чтобы переночевать. Люди убежали из домов, и когда вернулись, все было разграблено.
На работу одного пункта гуманитарной помощи выделено чуть больше пяти часов. Но около 3 тысяч пакетов с продовольствием в среднем раздают за два-три часа. Мука, рис, сгущенка и чай - хватит на несколько дней.
По оценкам местной администрации, только в Кобани на открытие пункта социальной поддержки местного населения собралось почти 70% всего города. Акция не разовая. Раздача гуманитарной помощи в этих районах планируют проводить регулярно.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
310001
Обсудить 1
Война в СирииВоздушно-космические силы РоссииСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Алексей Бурков
Сотрудники посольства в США посетили экстрадированного из Израиля Буркова
Разгрузка коробок с гуманитарной помощью для народа Сирии
Российские военные увеличивают число пунктов распределения гумпомощи в САР
Истребитель F-15 ВВС Израиля
Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов
Курдские демонстранты в провинции Эль-Хасака
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Тушение пожара
В Приамурье пожарный вытащил из горящего дома двух маленьких детей
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии. 21 января 2019
Дамаск подвергся ракетной атаке Израиля
Эво Моралес в Мехико
МИД Боливии разрешил дочери Моралеса покинуть страну
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
Цветы в холле Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Пострадавшего при стрельбе в благовещенском колледже выписали из больницы
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
В Сирии начал работу девятый российско-турецкий патруль
Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес
Избранный президент Аргентины обсудил с главой МВФ обязательства страны
Применение слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса
ОАГ приняла резолюцию по Боливии с призывом к немедленным выборам
Полицейский во время акции протеста в Гонконге
Китай выразил протест США из-за принятия в сенате законопроекта по Гонконгу
Применение слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса
В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Россия и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Эль-Хасака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Россия развернет новую космическую геодезическую систему в 2027-2029 годах
03:24Начальник УФСИН Москвы рассказал, как появляются слухи о VIP-камерах в СИЗО
03:22Моралес заявил, что хочет вернуться в Боливию и ждет гарантий безопасности
03:21В Госдуму внесут проект о работе в такси только с российскими правами
03:14Врачи советуют в холода пить чай с медом и не злоупотреблять глинтвейном
03:09В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
Лента новостейМолния