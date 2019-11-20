Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Федеральные и региональные органы власти прекратят прием россиян к 2024 году, эти полномочия будут возложены на Многофункциональные центры (МФЦ). Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития, пишут "Известия".
Исключение составят так называемые неустранимые случаи, которые правительство определит позднее.
По словам замглавы ведомства Саввы Шипова, нововведения закладывают "новую философию взаимодействия человека с государством". Согласно документу, граждане смогут получать помощь в центрах по экстерриториальному принципу — вне зависимости от места прописки и пребывания. При этом все услуги станут доступны в электронной форме.
Другим плюсом называют возможность не заполнять заявления самостоятельно — эту функцию будут выполнять сотрудники МФЦ по умолчанию.
Кроме того, законопроект предусматривает возможность подать комплексное заявление сразу на несколько услуг. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 января 2021 года.
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