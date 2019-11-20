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РИА Новости

Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году

04:54 20.11.2019 (обновлено: 11:10 20.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМногофункциональный центр предоставления госуслуг
Многофункциональный центр предоставления госуслуг
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Федеральные и региональные органы власти прекратят прием россиян к 2024 году, эти полномочия будут возложены на Многофункциональные центры (МФЦ). Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития, пишут "Известия".
Исключение составят так называемые неустранимые случаи, которые правительство определит позднее.
По словам замглавы ведомства Саввы Шипова, нововведения закладывают "новую философию взаимодействия человека с государством". Согласно документу, граждане смогут получать помощь в центрах по экстерриториальному принципу — вне зависимости от места прописки и пребывания. При этом все услуги станут доступны в электронной форме.
Другим плюсом называют возможность не заполнять заявления самостоятельно — эту функцию будут выполнять сотрудники МФЦ по умолчанию.
Кроме того, законопроект предусматривает возможность подать комплексное заявление сразу на несколько услуг. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 января 2021 года.
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
17 октября, 07:03
Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
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Министерство экономического развития РФСавва ШиповМФЦ (многофункциональный центр)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Помнится мне, что главный бездельник что-то охранял, а это что-то "приказало долго жить", вот такие они работники. Ныне, под стать ему, таких расплодилось огромное множество, вот они и выдвигают разные "идеи": то 4-х дневную рабочую неделю (им надоело 5-ть дней отмечаться на работе), то отказываются принимать граждан (они их и так в глаза не видят), то напридумывали разных праздников, от которых всех тошнит...
20 ноября, 05:39
ВпВсё помню! Дедушка.
182941159
Убирают кучу мест посещения, и оставляют только МФЦ, но нет, "наплодят чиновников". МФЦ намного эффективнее, чем всё, что было раньше. Но нашим людям лишь бы поворчать.
20 ноября, 06:09
Алексей Наврось
1264204118
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