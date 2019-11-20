Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Федеральные и региональные органы власти прекратят прием россиян к 2024 году, эти полномочия будут возложены на Многофункциональные центры ( Федеральные и региональные органы власти прекратят прием россиян к 2024 году, эти полномочия будут возложены на Многофункциональные центры ( МФЦ ). Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития , пишут " Известия ".

Исключение составят так называемые неустранимые случаи, которые правительство определит позднее.

По словам замглавы ведомства Саввы Шипова, нововведения закладывают "новую философию взаимодействия человека с государством". Согласно документу, граждане смогут получать помощь в центрах по экстерриториальному принципу — вне зависимости от места прописки и пребывания. При этом все услуги станут доступны в электронной форме.

Другим плюсом называют возможность не заполнять заявления самостоятельно — эту функцию будут выполнять сотрудники МФЦ по умолчанию.