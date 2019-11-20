Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике

Отмечается, что Фриц фон Вайцзеккер с 2005 года являлся главврачом Schlosspark-Klinik. Во вторник он выступал с лекцией, посвященной проблемам с печенью. Сыну экс-президента Германии, скончавшегося в 2015 году, было 59 лет.