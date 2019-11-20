Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T14:13+0300
https://ria.ru/20191120/1561144632.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156115/55/1561155515_0:274:3077:2005_1036x0_80_0_0_55607decf03f00cbf15e0225d54bcc8c.jpg
РИА Новости

Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике

04:01 20.11.2019 (обновлено: 14:13 20.11.2019)
169457
© AP Photo / DPA/Paul ZinkenЗадержание мужчины, напавшего на врача Фрица фон Вайцзеккер, в больнице в Берлине
Задержание мужчины, напавшего на врача Фрица фон Вайцзеккер, в больнице в Берлине
© AP Photo / DPA/Paul Zinken
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, занимавшего этот пост с 1984 по 1994 год, врач Фриц фон Вайцзеккер скончался во вторник от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике Schlosspark-Klinik, сообщает телерадиокомпания RBB.
По ее данным, представитель полиции заявил, что инцидент в клинике в районе Шарлоттенбург на западе Берлина произошел приблизительно в 18:50 по местному времени (20:50 мск). По информации полиции, один из присутствовавших на лекции людей попытался помешать нападавшему и был тяжело ранен, он госпитализирован.
© Фото : Schlosspark-KlinikФриц фон Вайцзеккер
Фриц фон Вайцзеккер
© Фото : Schlosspark-Klinik
Фриц фон Вайцзеккер
Полиция задержала предполагаемого преступника на территории клиники. Ведется расследование.
Как сообщило издание Der Tagesspiegel, подозреваемому в убийстве 57 лет. Он является гражданином Германии. Ранее он не попадал в поле зрения полиции.
Отмечается, что Фриц фон Вайцзеккер с 2005 года являлся главврачом Schlosspark-Klinik. Во вторник он выступал с лекцией, посвященной проблемам с печенью. Сыну экс-президента Германии, скончавшегося в 2015 году, было 59 лет.
Сотрудник полиции в Германии
11 ноября, 17:44
В Берлине обезвредили бомбу времен Второй мировой войны
32183043783117
Обсудить 23
ГерманияБерлин (город)ПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Где крики об отсутствии преступности в Еуропе и райской жизни там???😂😂😂
20 ноября, 05:45
Феликс Дзерж.
101514046
Лекторам что-то катастрофически не везет, то сами кого-то убьют, то - их прикончат.
20 ноября, 04:04
хелл вайс
241030317
Рекомендуем
Жительница дагестанского села Гимры
Исчезнувшие. Судьбы женщин, переживших побои и унижение
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания
В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа
Скриншот видео, где врач-рентгенолог в невменяемом состоянии в Семилукской районной больнице
В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген
Украинские корабли, задержанные за нарушение государственной границы России
Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Украинский эксперт отправил в нокаут американца в эфире России 1
Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца в эфире "России 1"
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд ООН потребовал от России ответить на украинский иск
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
В Кремле ответили на территориальные претензии Эстонии
Таллин, столица Эстонии
В Таллине потребовали вернуть "отнятые" Россией эстонские территории
Очередь в наркологический диспансер в Воронеже
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Министр энергетики России Александр Новак
Новак допустил начало поставок газа по "Северному потоку — 2" в 2019 году
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилоты, посадившие самолет в кукурузном поле, получат звезды Героев России
Хирурги на операции по удалению злокачественной опухоли
Названа одна из главных причин возникновения рака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Россия развернет новую космическую геодезическую систему в 2027-2029 годах
03:24Начальник УФСИН Москвы рассказал, как появляются слухи о VIP-камерах в СИЗО
03:22Моралес заявил, что хочет вернуться в Боливию и ждет гарантий безопасности
03:21В Госдуму внесут проект о работе в такси только с российскими правами
03:14Врачи советуют в холода пить чай с медом и не злоупотреблять глинтвейном
03:09В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
Лента новостейМолния