Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, занимавшего этот пост с 1984 по 1994 год, врач Фриц фон Вайцзеккер скончался во вторник от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике Schlosspark-Klinik, сообщает телерадиокомпания RBB.
По ее данным, представитель полиции заявил, что инцидент в клинике в районе Шарлоттенбург на западе Берлина произошел приблизительно в 18:50 по местному времени (20:50 мск). По информации полиции, один из присутствовавших на лекции людей попытался помешать нападавшему и был тяжело ранен, он госпитализирован.
Полиция задержала предполагаемого преступника на территории клиники. Ведется расследование.
Как сообщило издание Der Tagesspiegel, подозреваемому в убийстве 57 лет. Он является гражданином Германии. Ранее он не попадал в поле зрения полиции.
Отмечается, что Фриц фон Вайцзеккер с 2005 года являлся главврачом Schlosspark-Klinik. Во вторник он выступал с лекцией, посвященной проблемам с печенью. Сыну экс-президента Германии, скончавшегося в 2015 году, было 59 лет.
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