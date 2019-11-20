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РИА Новости

Эксперты выяснили, как стремление россиян к независимости влияет на браки

03:19 20.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦентр семьи в Казани
Центр семьи в Казани
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Центр семьи в Казани. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Все больше россиян отказываются от официальных браков из-за нежелания делить имущество в случае развода и стремления к независимости, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
По данным Росстата, число браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года. Так, в 2018 году на тысячу человек пришлось четыре развода (в 1990-м - 3,8), всего распались более 583 тысяч семей. Однако число браков также снизилось – примерно с 1,3 миллиона в 1990 году до 893 тысяч в 2018-м.
"Снижение количества официальных браков – это общемировая тенденция, присущая всем развитым странам Европы и США. Люди больше не рассматривают брак как союз на всю оставшуюся жизнь. Подавляющее большинство населения считает, что если один супруг разлюбил другого, то даже при наличии детей он имеет моральное право подать на развод", - рассказал профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
По его словом, в таких реалиях мало кто может быть уверен в прочности семьи.
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"А поскольку люди понимают, что перспектива разрыва стоит перед всеми, они хотят застраховаться от последствий в виде возможной потери имущества, особенно квартиры", – пояснил он.
По мнению доцента кафедры социологии Первого МГМУ имени Сеченова, ведущего научного сотрудника Института изучения семьи, детства и воспитания РАО Ольги Лебедь, на снижении числа браков сказалось и упразднение контроля со стороны общества, государства и церкви.
"Раньше, в эпоху религиозных и строгих социальных норм, другой альтернативы совместного проживания и рождения детей не было. Брак был обусловлен экономически, ценностно, религиозно и государственно. Сейчас установки поменялись, этим начали пользоваться. Тенденция не переломится, пока мы не примем некий общественный позитивный маркер, как был, например, в СССР: если ты в браке – это здорово, если ты одинок или разведен - то несешь на себе некий отпечаток социального контроля", – считает Лебедь.
Не последней причиной тенденции сокращения числа браков, по словам социолога, является и меньшая численность населения той возрастной категории, когда начинают строить семью.
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"Это поколение 90-х, и если смотреть по пирамиде населения, их реально численно меньше. Кроме того, к 26-30 годам, когда это поколение созреет для семьи, их уже никто узаконивать отношения не обяжет. Современные люди придерживаются позиции комфорта и удовольствия, они не будут обрекать себя на возможные последствия вроде алиментов или раздела имущества. Да и в брак вступают не потому, что это экономически выгодно или социально определено, а чтобы удовлетворить свои потребности в досуге и отдыхе. А институт этот изначально создавался не ради гедонизма", – утверждает Лебедь.
Не столь однозначна, как утверждает Синельников, и тенденция роста числа так называемых гражданских браков, юридически – сожительств.
"Если сравнивать наши переписи 2002 и 2010 годов, то можно обнаружить следующее: уменьшилось число как мужчин, так и женщин от 18 до 39 лет, состоящих в законном браке, увеличилось число состоящих в гражданском браке, но суммарная численность и тех, и других снизилась. Это значит, что выросло количество в принципе абсолютно одиноких людей", - сказал он.
"Логично было бы предположить, что должен расти процент детей, рожденных вне брака. Но и он снижается. Значительная часть сожительств не дает общего потомства. Особенно это касается повторных незарегистрированных браков", – отметил Синельников.
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Он добавил, что старый негативный опыт часто препятствует повторной регистрации отношений.
Сотрудник Центра семейной терапии Татьяна Потемкина психологическую составляющую массового отказа от брака объясняет тягой современных молодых людей к эмоциональной свободе и фактической независимости.
"Современная женщина может сама себя обеспечить, у нее больше прав в самых разных сферах деятельности. А значит, сама по себе суть юридического брака больше не имеет смысла. Кроме того, молодые люди сейчас чувствуют себя комфортнее, когда понимают, что свои обязательства друг перед другом они могут обсудить и разрешить, сидя за столом. А брак – это уже другой вид обязательств, наложенных как бы сверху, принудительных. Хотя я все же являюсь сторонником того, что семья без штампа в паспорте семьей быть не перестает", – сказала она.
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