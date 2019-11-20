Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T09:35+0300
https://ria.ru/20191120/1561144481.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155880/32/1558803287_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_a3460ef46c566b883573c0770ea45f6b.jpg
РИА Новости

Названа одна из главных причин возникновения рака

03:21 20.11.2019 (обновлено: 09:35 20.11.2019)
181428
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкХирурги на операции по удалению злокачественной опухоли
Хирурги на операции по удалению злокачественной опухоли
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Хроническое воспаление является одной из основных причин развития злокачественных опухолей. К такому выводу пришли ученые из американского университета Северной Каролины в Шарлотте. Результаты их исследования опубликованы на MedicalXpress.
Выяснилось, что в двух случаях из десяти возникновение онкологического заболевания связано с инфекциями, вирусами или бактериями. К болезни приводит взаимодействие бактерий и гликопротеина MUC1. Он покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах.
По мнению исследователей, при хроническом воспалении гликопротеин может стать причиной возникновения патогенных процессов.
При этом эксперты подчеркнули защитную функцию MUC1, который не всегда превращается в опасную клетку. Так, у некоторых пациентов гликопротеин продолжает выполнять противовоспалительную функцию.
Раковая клетка 3D
6 ноября, 09:26
Ученые нашли способ остановить распространение рака
1352047613162
СШАОткрытия - РИА НаукаШарлоттСеверная Каролина
Популярные комментарии
Как обычно: громкий заголовок, а внутри - пшик.
20 ноября, 07:37
Елена Петрова
48101024
Китайцы уже сделали новое лекарство от рака, которое наносит точечный удар по злокачественным опухолям, не нанося вреда здоровым клеткам организма (вместо химиотерапии, которая поражает весь организм)
20 ноября, 11:13
Aмон Ра
3247002
Рекомендуем
Артефакты, найденные во время раскопок в Венгеровском районе Новосибирской области
В Сибири нашли уникальные культовые предметы эпохи неолита
Мужчина во время прогулки в парке
Ученые выяснили, почему с возрастом растет живот
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Задержание мужчины, напавшего на врача Фрица фон Вайцзеккер, в больнице в Берлине
Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике
Многофункциональный центр предоставления госуслуг
Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году
Жительница дагестанского села Гимры
Исчезнувшие. Судьбы женщин, переживших побои и унижение
Скриншот видео, где врач-рентгенолог в невменяемом состоянии в Семилукской районной больнице
В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Таллин, столица Эстонии
В Таллине потребовали вернуть "отнятые" Россией эстонские территории
Министр энергетики России Александр Новак
Новак допустил начало поставок газа по "Северному потоку — 2" в 2019 году
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд ООН потребовал от России ответить на украинский иск
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания
В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа
Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
Адвокат водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, раскрыл детали конфликта
Пленарное заседание Госдумы РФ по бюджету и налогам
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Россия развернет новую космическую геодезическую систему в 2027-2029 годах
03:24Начальник УФСИН Москвы рассказал, как появляются слухи о VIP-камерах в СИЗО
03:22Моралес заявил, что хочет вернуться в Боливию и ждет гарантий безопасности
03:21В Госдуму внесут проект о работе в такси только с российскими правами
03:14Врачи советуют в холода пить чай с медом и не злоупотреблять глинтвейном
03:09В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
Лента новостейМолния