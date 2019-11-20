В Госдуме предложили установить минимальные цены на сигареты

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Группа депутатов внесла в Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить в России минимальные цены на табачные изделия, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Авторами поправок в Налоговый кодекс стали Алексей Веллер, Айрат Фаррахов, Абдулмажид Маграмов, Юрий Кобзев ("Единая Россия") и Сергей Катасонов (ЛДПР).

В пояснительной записке отмечается, что цель законопроекта — борьба с торговлей нелегальной табачной продукцией.

Сейчас в России запрещено продавать сигареты по цене выше максимальной розничной, которую по каждой марке самостоятельно устанавливают производители. Кроме того, цена не должны быть ниже минимальной розничной (75 процентов от максимальной).

Проект закона предлагает установить единую минимальную цену и рассчитывать ее исходя из наименьшего значения ставки акциза на пачку и НДС с учетом повышающего коэффициента в 1,4. Максимальную цену по-прежнему будут устанавливать по каждой марке отдельно, но она не должна быть ниже минимальной цены.

В соответствии с этой формулой минимальная цена сейчас составила бы 86,28 рубля — при том что пачка сигарет стоит в среднем порядка 115 рублей. Как отмечают авторы законопроекта, их нововведение не затронет подавляющее большинство легальных производителей.

Предполагается, что закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Мнение производителей

Крупнейшие производители табачной продукции поддерживают введение единой минимальной цены на сигареты, так как это поможет бороться с нелегальным рынком табака.

По оценкам "JTI Россия", ущерб от нелегальных сигарет только в этом году превысит 100 миллиардов рублей. "Минимальная цена — важный инструмент для борьбы с этим злом", — сказал директор этой компании по работе с органами государственной власти Василий Груздев.

По его мнению, это станет универсальным порогом для всего рынка и дополнительным индикатором легальности продукта как для правоохранительных органов, так и для потребителей.

По словам директора департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям British American Tobacco в России Яны Гуськовой, цена на сигареты должна учитывать все налоги, а также производственные, логистические и транзакционные издержки. При этом, полагает она, введение минимальной розничной цены на средних ценах не отразится, так как цены крупных легальных производителей уже учитывают все налоги и затраты.

"Основное влияние на цену сигарет оказывает повышение акцизов, поэтому дальнейшая индексация минимальной розничной цены должна осуществляться в соответствии с динамикой роста акцизной нагрузки", — пояснила Гуськова.

Директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок Philip Morris International в России Александр Мироненко также отметил, что введение единой минимальной цены станет индикатором, который позволит выявлять нелегальную продукцию в магазинах.

Он добавил, что такая мера поможет предотвратить падение налоговых доходов государства. По оценке Мироненко, в этом году потери бюджета от нелегального рынка могут превысить 70 миллиардов рублей.