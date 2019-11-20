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РИА Новости

Более 80% россиян считают себя счастливыми, сообщает ВЦИОМ

03:15 20.11.2019 (обновлено: 12:13 20.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоДевушка на территории санаторно-курортного комплекса "Мрия Резорт&СПА" в Ялте
Девушка на территории санаторно-курортного комплекса Мрия Резорт&СПА в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Более 80% россиян в разной степени считают себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, 81% россиян определенно или скорее считают себя счастливым, 17% граждан чувствуют себя скорее или определенно несчастными.
Отмечается, что чаще всего респондентов делает счастливыми то, что у них есть семья (29%), на втором месте стоит здоровье и жизнь — своя собственная и близких (22%), на третьем — хорошая работа (13%), а также наличие детей (12%) и общая удовлетворенность жизнью (12%).
Как указывает ВЦИОМ, если опрошенные чувствуют себя несчастными, то чаще всего это связано с материальными трудностями (15%), а также плохим положением дел в стране (десять процентов), плохим состоянием здоровья (пять процентов), низким уровнем и задержкой зарплаты (пять процентов).
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Согласно исследованию, 48% россиян считают, что среди их знакомых и близких примерно одинаково и счастливых, и несчастливых людей, 31% ответили, что больше счастливых, а 17% — наоборот.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 ноября. Опрошены 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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ВЦИОМРоссияОбщество
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