Более 80% россиян считают себя счастливыми, сообщает ВЦИОМ

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Более 80% россиян в разной степени считают себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса Более 80% россиян в разной степени считают себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

По данным исследования, 81% россиян определенно или скорее считают себя счастливым, 17% граждан чувствуют себя скорее или определенно несчастными.

Отмечается, что чаще всего респондентов делает счастливыми то, что у них есть семья (29%), на втором месте стоит здоровье и жизнь — своя собственная и близких (22%), на третьем — хорошая работа (13%), а также наличие детей (12%) и общая удовлетворенность жизнью (12%).

Как указывает ВЦИОМ, если опрошенные чувствуют себя несчастными, то чаще всего это связано с материальными трудностями (15%), а также плохим положением дел в стране (десять процентов), плохим состоянием здоровья (пять процентов), низким уровнем и задержкой зарплаты (пять процентов).

Согласно исследованию, 48% россиян считают, что среди их знакомых и близких примерно одинаково и счастливых, и несчастливых людей, 31% ответили, что больше счастливых, а 17% — наоборот.