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РИА Новости

Отельеры предупредили о "незначительном" росте цен на отдых в Турции

03:12 20.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Отдых в Турции незначительно подорожает в связи с тем, что туристов обяжут платить налог на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года, заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Осман Айык.
"Поправка к закону о налогах на услуги, вводящая новый двухпроцентный налог на проживание, прошла через парламент, закон будет введен в действие с 1 апреля 2020 года. Налогом будет облагаться только проживание в отелях. Цены на купленные в РФ турпакеты не изменятся, туристам придется платить этот налог уже в самом отеле при выезде из него. Ответственность за сбор налога возлагается на отельеров. Таким образом, цены на проживание в отелях повысятся на размер налога", - сказал собеседник агентства.
По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган может подписать закон о новом налоге на следующей неделе. "Президент вправе внести изменения в этот закон, снизить ставку налога с двух до одного процента, дифференцировать его применение в разных регионах и в разное время года. Все собранные средства пойдут в бюджет республики", - заявил Айык.
Он отметил, что турецкие отельеры неоднократно высказывали критические замечания по поводу этого законопроекта. "Мы просили по крайней мере отсрочить его введение, чтобы люди успели к нему подготовиться. К сожалению, к нам не прислушались", - сказал собеседник агентства.
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По его мнению, введение этого налога повлияет на цены турпакетов незначительно. "Речь идет о двух процентах, причем только в отношении проживания. На авиаперелет, трансферы, экскурсии и прочее новый налог не распространяется. Например, если размещение в отеле стоит 500 долларов, турист доплатит в виде налога всего 10 долларов", - добавил Айык.
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ТуризмОсман АйыкАнкара (провинция)ТурцияРоссияВ мире
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