Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T03:12+0300
https://ria.ru/20191120/1561144339.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151428/03/1514280361_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_018ce76e4a6df9ecea2e637eeb89eb2a.jpg
РИА Новости

Инсоляция: как бороться с дефицитом солнца?

03:12 20.11.2019
3160
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗимний закат в Ужурском районе Красноярского края
Зимний закат в Ужурском районе Красноярского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Переход на энергосберегающие и диодные ламы в офисах и на предприятиях приводит к упадку сил работников, поскольку организму человека нужно время на привыкание к новому освещению. В зимний период этот неприятный эффект дополняется еще и нехваткой солнечного света, рассказал радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
"Общий упадок в зимнее время связан не столько с холодной погодой, сколько с инсоляцией, то есть малым количеством солнца и солнечных дней. Из-за этого мы испытываем дефицит света. Еще проблема возникла из-за энергосберегающих ламп. Они немного другой спектр света дают, чем лампы накаливания. Сейчас с переходом на светодиодные лампы спектр искусственного освещения тоже поменялся и какое-то время к этому надо привыкать", - сказал он.
Прохожие на улице
3 ноября, 09:01
Врач предупредил об опасности аномального тепла в ноябре
В плане здоровья Владимир Болибок советует не экономить. На место одной лампочки накаливания он рекомендует ставить несколько энергосберегающих.
Врач дал и другие полезные советы по улучшению самочувствия в зимнее время.
"Надо чаще гулять на улице, особенно в редкую солнечную погоду. Также не надо экономить на освещении. Оно должно быть яркое. Если необходимо, надо и днем в офисе или в производственном помещении включать освещение. Не надо на этом экономить. Также там, где у вас была лампа накаливания на 100 ватт, надо ввернуть три энергосберегающие. Не надо менять одну лампочку на одну", - советует он.
411235111
Общество
Рекомендуем
Хирурги на операции по удалению злокачественной опухоли
Названа одна из главных причин возникновения рака
Задержание браконьеров, действовавших под прикрытием разрешительных документов профильного НИИ
На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ
Сотрудники ОМОНа во время задержания организаторов лаборатории по производству синтетических наркотиков под Хабаровском
Под Хабаровском семья создала нарколабораторию, выкупив для этого ферму
Многофункциональный центр предоставления госуслуг
Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году
Зимний Санкт-Петербург
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Таллин, столица Эстонии
В Таллине потребовали вернуть "отнятые" Россией эстонские территории
Пленарное заседание Госдумы РФ по бюджету и налогам
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
Артефакты, найденные во время раскопок в Венгеровском районе Новосибирской области
В Сибири нашли уникальные культовые предметы эпохи неолита
Автомобиль скорой помощи
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Операция по спасению провалившейся под лед собаки в Биробиджане
В ЕАО спасли провалившуюся под лед собаку, которую рядом ждал маленький пес
Памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове, облитый краской
В Харькове вандалы облили красной краской памятник Жукову
Мужчина во время прогулки в парке
Ученые выяснили, почему с возрастом растет живот
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Задержание мужчины, напавшего на врача Фрица фон Вайцзеккер, в больнице в Берлине
Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии. 21 января 2019
Дамаск подвергся ракетной атаке Израиля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28Эр-Рияд приветствует решение США восстановить санкции для объекта в Фордо
03:26Россия развернет новую космическую геодезическую систему в 2027-2029 годах
03:24Начальник УФСИН Москвы рассказал, как появляются слухи о VIP-камерах в СИЗО
03:22Моралес заявил, что хочет вернуться в Боливию и ждет гарантий безопасности
03:21В Госдуму внесут проект о работе в такси только с российскими правами
03:14Врачи советуют в холода пить чай с медом и не злоупотреблять глинтвейном
03:09В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
Лента новостейМолния