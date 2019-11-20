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РИА Новости

Американский сенат поддержал проект о защите прав человека в Гонконге

03:00 20.11.2019
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© REUTERS / Thomas PeterСтолкновения протестующих с полицией в Гонконге
Столкновения протестующих с полицией в Гонконге
© REUTERS / Thomas Peter
Столкновения протестующих с полицией в Гонконге. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Сенат США во вторник единогласно принял собственный вариант законопроекта по "Защите прав человека и демократии в Гонконге", следует из результатов голосования, которое транслировалось на сайте телеканала C-Span.
Теперь документ отправится на согласование в палату представителей США, которая ранее сама приняла похожий законопроект. Таким образом, двум палатам американского конгресса предстоит согласовать единый вариант законопроекта, который должен будет после подписать президент США Дональд Трамп.
Также сенат во вторник в рамках той же сессии проголосовал за законопроект, который запрещает поставки некоторых видов амуниции полиции Гонконга из США.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала почти 4,5 тысячи человек, младшему из которых 11 лет, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее, протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
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Протесты в ГонконгеДональд ТрампГонконгСШАВ мире
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