Россия и Китай представят план действий по корейскому урегулированию

Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов во время брифинга "Россия — АСЕАН: на пути к стратегическому партнерству" в Сочи

ООН, 20 ноя – РИА Новости. Россия и Китай подготовили новую версию плана действий по корейскому урегулированию и представят ее зарубежным партнерам, в том числе США, Россия и Китай подготовили новую версию плана действий по корейскому урегулированию и представят ее зарубежным партнерам, в том числе США, КНДР Южной Корее , заявил журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов

Он напомнил, что ранее Россия и Китай уже представляли партнерам план действий, который состоял из четырех корзин. Они предусматривали экономические, политические, военные, гуманитарные меры по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

"На каждом из этих направлений Китай и РФ предлагают набор мер, которые помогли бы достичь мирного урегулирования корейской проблемы и создать механизм мира и безопасности в Северо-Восточной Азии", - сказал Моргулов

По его словам, Москва с этим планом ознакомила всех участников процесса и получила от них свои соображения и замечания. "От США в первую очередь", - добавил Моргулов.