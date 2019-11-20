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РИА Новости

Россия и Китай представят план действий по корейскому урегулированию

02:50 20.11.2019
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© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов во время брифинга "Россия — АСЕАН: на пути к стратегическому партнерству" в Сочи
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов во время брифинга Россия — АСЕАН: на пути к стратегическому партнерству в Сочи
© Фотохост-агентство
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ООН, 20 ноя – РИА Новости. Россия и Китай подготовили новую версию плана действий по корейскому урегулированию и представят ее зарубежным партнерам, в том числе США, КНДР и Южной Корее, заявил журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
Он напомнил, что ранее Россия и Китай уже представляли партнерам план действий, который состоял из четырех корзин. Они предусматривали экономические, политические, военные, гуманитарные меры по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.
"На каждом из этих направлений Китай и РФ предлагают набор мер, которые помогли бы достичь мирного урегулирования корейской проблемы и создать механизм мира и безопасности в Северо-Восточной Азии", - сказал Моргулов
По его словам, Москва с этим планом ознакомила всех участников процесса и получила от них свои соображения и замечания. "От США в первую очередь", - добавил Моргулов.
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
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"И на основе этих комментариев, которые мы получили от партнеров, мы с китайскими друзьями сделали обновленную версию этого плана, которая учитывает те комментарии, которые мы получили от наших партнеров. Обновленную версию плана мы согласовали на днях с китайскими друзьями, планируем сейчас распространить среди всех партнеров", - подчеркнул он.
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Игорь МоргуловМИД РФКНДРООНСШАВ мире
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