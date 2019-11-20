США проигрывают России в гонке вооружений в Арктике, пишет NI

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия побеждает Россия побеждает США в гонке вооружений в пределах Северного полярного круга. Об этом сообщает The National Interest

По мнению автора статьи, Соединенные Штаты отстают от России и Китая , которые вкладывают все больше денег в укрепление своего военного присутствия в Арктике , в том числе в создание новых ледоколов.

В распоряжении американской армии имеется лишь один эксплуатируемый ледокол тяжелого класса под названием "Полар Стар". В то же время у России есть сразу два действующих судна этого класса. При этом осуществляется ремонт еще четырех ледоколов.

Отмечается, что российские ледоколы значительно моложе американских кораблей. Если "Полар Стар" был введен в эксплуатацию в 1970-х годах, то Россия поставила свои ледоколы на вооружение в конце 1980-х и начале 1990-х годов.

Как пишет издание, помимо этого Россия работает над созданием ледокола проекта 10510 "Лидер", вес которого составит около 71380 тонн, что сделает его "самым тяжелым ледоколом в мире".