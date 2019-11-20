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РИА Новости

США проигрывают России в гонке вооружений в Арктике, пишет NI

02:50 20.11.2019 (обновлено: 11:48 20.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия побеждает США в гонке вооружений в пределах Северного полярного круга. Об этом сообщает The National Interest.
По мнению автора статьи, Соединенные Штаты отстают от России и Китая, которые вкладывают все больше денег в укрепление своего военного присутствия в Арктике, в том числе в создание новых ледоколов.
В распоряжении американской армии имеется лишь один эксплуатируемый ледокол тяжелого класса под названием "Полар Стар". В то же время у России есть сразу два действующих судна этого класса. При этом осуществляется ремонт еще четырех ледоколов.
Отмечается, что российские ледоколы значительно моложе американских кораблей. Если "Полар Стар" был введен в эксплуатацию в 1970-х годах, то Россия поставила свои ледоколы на вооружение в конце 1980-х и начале 1990-х годов.
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Как пишет издание, помимо этого Россия работает над созданием ледокола проекта 10510 "Лидер", вес которого составит около 71380 тонн, что сделает его "самым тяжелым ледоколом в мире".
Пока же Россия почти поставила на вооружение атомный ледокол "Арктика" весом около 33000 тонн. По данным NI, новое судно пройдет ходовые испытания в конце 2019 года.
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