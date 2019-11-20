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РИА Новости

Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией

02:06 20.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Сануси Баркиндо
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Сануси Баркиндо
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Сануси Баркиндо. Архивное фото
ВЕНА, 20 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией, отметив в этой связи роль и поддержку со стороны президента Владимира Путина.
Баркиндо подчеркнул, что за прошедшие три года отношения ОПЕК и России достигли новых ключевых этапов. По его словам, общие усилия ОПЕК и не-ОПЕК, возглавляемые Россией, "помогли установить прочную доверительную связь и обоюдный интерес".
"Очевидно, что ни одно из этих монументальных событий не произошло бы без сильной поддержки и лидерства на высшем уровне. В этой связи я должен признать абсолютно фундаментальную роль президента Российской Федерации Владимира Путина, который был ведущим сторонником этого устремления", - сказал Баркиндо, выступая на мероприятии в Вене.
По его словам, российский лидер подтвердил Баркиндо свою поддержку на полях Российской энергетической недели в Москве, прошедшей в октябре. "В ходе нашей беседы президент Путин признал большой успех декларации и хартии о сотрудничестве и пообещал, что Россия продолжит оказывать поддержку в интересах производителей и потребителей", - добавил генеральный секретарь организации.
Министр энергетики РФ Александр Новак
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Мохаммед БаркиндоОПЕКВладимир ПутинРоссияВ мире
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