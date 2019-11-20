Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией

ВЕНА, 20 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь ОПЕК Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией, отметив в этой связи роль и поддержку со стороны президента Владимира Путина

Баркиндо подчеркнул, что за прошедшие три года отношения ОПЕК и России достигли новых ключевых этапов. По его словам, общие усилия ОПЕК и не-ОПЕК, возглавляемые Россией, "помогли установить прочную доверительную связь и обоюдный интерес".

"Очевидно, что ни одно из этих монументальных событий не произошло бы без сильной поддержки и лидерства на высшем уровне. В этой связи я должен признать абсолютно фундаментальную роль президента Российской Федерации Владимира Путина, который был ведущим сторонником этого устремления", - сказал Баркиндо, выступая на мероприятии в Вене.