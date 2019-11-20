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РИА Новости

В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане

01:05 20.11.2019 (обновлено: 01:17 20.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
ООН, 20 ноя – РИА Новости. Восстановление мира в Афганистане является главным фактором укрепления безопасности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, выступая на профильном мероприятии в ООН.
Замглавы МИД РФ принял участие во встрече под названием "ООН и ШОС: сотрудничество в целях подержания мира, безопасности и стабильности; предотвращение объединения терроризма и преступности и их финансирования посредством торговли наркотиками".
"Особое внимание в рамках ШОС мы уделяем ситуации в Афганистане. Рассматриваем восстановление мира в этой стране как решающий фактор укрепления безопасности на всем шосовском пространстве", - сказал Моргулов.
"Недавнее нападение боевиков ИГИЛ* на пограничную заставу в Таджикистане еще раз подтвердило, что террористическая угроза в регионе носит реальный характер, и одним из источников подпитки активности террористов остаются доходы от наркотрафика", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
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По его словам, солидарные усилия государств-членов ШОС нацелены на формирование глобальной архитектуры, надежной безопасности и устойчивого развития.
"Особое внимание уделяем дальнейшей консолидации государств-членов ШОС в рамках ООН и других международных организаций. Мы считаем важным добиваться расширения конструктивного политического диалога, эффективного решения задач по нераспространению оружия массового уничтожения и контролю над вооружениями, борьбе с терроризмом и экстремизмом, достижению целей устойчивого развития до 2030 года, укреплению взаимного доверия и сотрудничества между народами", - заявил Моргулов.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Исламское государствоИгорь МоргуловШОСАфганистанООНРоссияБезопасностьВ мире
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