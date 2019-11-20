В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане

ООН, 20 ноя – РИА Новости. Восстановление мира в Восстановление мира в Афганистане является главным фактором укрепления безопасности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества ( ШОС ), заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов , выступая на профильном мероприятии в ООН.

Замглавы МИД РФ принял участие во встрече под названием "ООН и ШОС: сотрудничество в целях подержания мира, безопасности и стабильности; предотвращение объединения терроризма и преступности и их финансирования посредством торговли наркотиками".

"Особое внимание в рамках ШОС мы уделяем ситуации в Афганистане. Рассматриваем восстановление мира в этой стране как решающий фактор укрепления безопасности на всем шосовском пространстве", - сказал Моргулов.

"Недавнее нападение боевиков ИГИЛ* на пограничную заставу в Таджикистане еще раз подтвердило, что террористическая угроза в регионе носит реальный характер, и одним из источников подпитки активности террористов остаются доходы от наркотрафика", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

По его словам, солидарные усилия государств-членов ШОС нацелены на формирование глобальной архитектуры, надежной безопасности и устойчивого развития.

"Особое внимание уделяем дальнейшей консолидации государств-членов ШОС в рамках ООН и других международных организаций. Мы считаем важным добиваться расширения конструктивного политического диалога, эффективного решения задач по нераспространению оружия массового уничтожения и контролю над вооружениями, борьбе с терроризмом и экстремизмом, достижению целей устойчивого развития до 2030 года, укреплению взаимного доверия и сотрудничества между народами", - заявил Моргулов.