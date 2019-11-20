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РИА Новости

В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека

01:00 20.11.2019 (обновлено: 01:22 20.11.2019)
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© REUTERS / Henry RomeroПрименение слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса
Применение слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса
© REUTERS / Henry Romero
Применение слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Три человека погибли и около 30 пострадали в Боливии в столкновениях с полицией у снабжающего столицу нефтеперерабатывающего завода "Сенката", сообщает издание Razon.
Столкновения у НПЗ "Сенката" начались после того, как сторонники бывшего президента Эво Моралеса блокировали его, спровоцировав остановку 14 ноября поставок топлива в столицу. Протестующие пытаются снять эту блокаду. Они взорвали стену предприятия, после чего находящиеся внутри силы полиции открыли огонь. Ранее сообщалось об одном погибшем.
Согласно данным управления уполномоченного по правам человека, два человека погибли от пулевых ранений, причины гибели третьего не уточняются, пишет газета. Пострадавшие были доставлены в местные больницы.
Из-за проблем с поставками топлива в Ла-Пасе прекратил работу общественный транспорт. И. о. президента Жанин Аньес назначила на должность главы Национального агентства углеводородов ANH генерала армии Виктора Уго Самору, поручив ему вопрос обеспечения столичного региона топливом.
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Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.
По официальной информации, всего с 20 октября в Боливии погибли 23 человека, 715 получили ранения, 624 арестованы.
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