Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Власти Власти Австрии превратят в отделение полиции дом в городе Браунау-на-Инне, в котором в 1889 году родился будущий нацистский диктатор Адольф Гитлер , сообщило республиканское МВД.

В 2017 году конституционный суд Австрии утвердил законность экспроприации этого дома. Таким образом, суд признал конституционность решения австрийских властей, которые изъяли дом у владелицы, опасаясь, что он может стать местом паломничества неонацистов. В МВД отметили, что бывшей владелице дома выплатили компенсацию в 812 тысяч евро.

"Будущее использование дома полицией должно ясно показать, что это здание больше не будет напоминать о национал-социализме", - заявил глава австрийского МВД Вольфганг Пешорн.