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РИА Новости

Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции

00:53 20.11.2019
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© AFP 2019 / Joe KlamarДом в городе Браунау-ам-Инн, где родился Адольф Гитлер
Дом в городе Браунау-ам-Инн, где родился Адольф Гитлер
© AFP 2019 / Joe Klamar
Дом в городе Браунау-ам-Инн, где родился Адольф Гитлер. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Власти Австрии превратят в отделение полиции дом в городе Браунау-на-Инне, в котором в 1889 году родился будущий нацистский диктатор Адольф Гитлер, сообщило республиканское МВД.
В 2017 году конституционный суд Австрии утвердил законность экспроприации этого дома. Таким образом, суд признал конституционность решения австрийских властей, которые изъяли дом у владелицы, опасаясь, что он может стать местом паломничества неонацистов. В МВД отметили, что бывшей владелице дома выплатили компенсацию в 812 тысяч евро.
"Будущее использование дома полицией должно ясно показать, что это здание больше не будет напоминать о национал-социализме", - заявил глава австрийского МВД Вольфганг Пешорн.
В пресс-релизе МВД отмечается, что для того, чтобы провести перепланировку здания, власти инициируют в рамках ЕС архитектурный конкурс, результаты которого станут известны в первой половине 2020 года. Проекты должны "содержать инновационную пространственную и функциональную концепцию" для использования здания под нужды полиции.
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