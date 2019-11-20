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РИА Новости

Киноцентр "Соловей" попрощался со своими зрителями

00:51 20.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание киноцентра "Соловей" на Красной Пресне в Москве
Здание киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание киноцентра "Соловей" на Красной Пресне в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Руководство киноцентра "Соловей" поблагодарило зрителей за неизменный выбор их кинотеатра и отметило, что они всегда старались показывать лучшие фильмы, которые будят глубокие мысли и чувства.
Авторы обращения - директор по репертуару киноцентра - Владимир Медведев и его создатель - Юрий Соловей. Оно опубликовано на сайте кинотеатра.
"В марте 2019 года киноцентру на Красной Пресне, построенному общественной организацией: Союз кинематографистов СССР, исполнилось 30 лет. За прошедшие десятилетия более 15 миллионов зрителей посетили наш кинотеатр. За это время произошла удивительная техническая эволюция кинопоказа. Но для нас главной ценностью киноцентра "Соловей" всегда были вы, его зрители", - говорится в обращении.
Авторы отметили, что при составлении репертуара всегда ориентировались на предпочтения зрителей и старались, чтобы на экранах кинозалов были все лучшие фильмы, созданные отечественными и зарубежными кинематографистами. Те фильмы, которые не только развлекают, но и отражают всю историю жизни человечества, будят глубокие мысли и чувства.
Кинорежиссёр и актёр Никита Михалков во время авторского мастер-класса на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке. 23 августа 2019
15 ноября, 23:59Культура
Никита Михалков заявил о готовности защищать киноцентр "Соловей" в Москве
"И мы, весь коллектив киноцентра "Соловей" на Красной Пресне, уверены, что, покидая наши кинозалы, наши любимые зрители ещё больше будут ценить один из важнейших видов искусства – КИНО. К сожалению, сейчас киноцентр "Соловей" - это уже часть ускользающей советской эпохи. Спасибо вам за то, что в течение стольких лет вы неизменно выбирали наш кинотеатр. спасибо вам за то, что вы были с нами все эти годы! До свидания!" - добавляется в обращении.
Ранее стало известно, что кинотеатр "Соловей" на Дружинниковской улице в Москве закроется 15 ноября, отмечалось, что возможен снос здания. Позднее в киноцентре появились объявления, что он закроется 2 декабря. Как сообщалось ранее в СМИ, владелец планировал на месте кинотеатра строительство апартаментов общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров.
Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков направил на имя мэра Москвы Сергея Собянина письмо с просьбой рассмотреть вопрос приобретения в государственную собственность земельного участка и расположенного на нем киноцентра "Соловей", в мэрии пообещали рассмотреть данное обращение.
Киноцентр на Красной Пресне построили в 1989 году для всесоюзного творческого объединения "Киноцентр" на средства Союза кинематографистов СССР. Позднее здание перешло в собственность АО "Киноцентр", учрежденное союзами кинематографистов ряда бывших республик СССР. Одним из основных учредителей был Союз кинематографистов России, представитель которого, однако, заявил "Ведомостям", что организация несколько лет назад вышла из уставного капитала АО.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
22 октября, 12:58
ЛДПР направила Собянину письмо в поддержку киноцентра "Соловей"
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КультураНикита МихалковСергей СобянинМоскваРоссияСССР
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