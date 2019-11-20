Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T00:38+0300
https://ria.ru/20191120/1561142794.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155161/94/1551619478_0:0:3250:1828_1036x0_80_0_0_9cb011215df1259dba07f47b5ff00ce2.jpg
РИА Новости

В ЦМТ пройдет ежегодный инвестфорум "Россия зовет!"

00:38 20.11.2019
56
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФорум ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Форум ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Форум ВТБ Капитал "Россия зовет!". Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Одиннадцатый ежегодный инвестиционный форум "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", который пройдет на площадке Центра международной торговли в Москве 20-22 ноября, стартует в среду в столице, следует из сообщения ВТБ.
В первый день форума запланировано выступление президента России Владимира Путина, предполагается, что он примет участие в работе пленарной сессии "Мосты над волнами деглобализации". Модерировать сессию будет глава ВТБ Андрей Костин.
В ней также примут участие председатель и главный исполнительный директор Moelis&Company Кен Моэлис, президент Eni Эмма Марчегалья, исполнительный директор совета директоров, президент Фонда Шелкового пути Ван Яньчжи. Поприветствует участников сессии первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев.
Программа форума также включает ряд панельных сессий с участием представителей правительства РФ, руководителей международных корпораций и российских компаний. Например, в сессии "Макроэкономическая сессия: от предпосылок к стабильному росту" анонсировано участие первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Орешкина, председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, президента "Норильского никеля" Владимира Потанина, а также гендиректора "Яндекса" Аркадия Воложа.
Статуя Фемиды в суде
18 ноября, 11:07
Минпромторг предложил ВТБ заключить мир с управляющим "Крымским титаном"
Как отмечается на сайте мероприятия, в прошлом году в работе форума приняли участие свыше 2,5 тысячи гостей, включая более 500 иностранных делегатов из 63 стран мира, представителей власти и глав ведущих глобальных корпораций.
100001
Обсудить 0
Максим ОрешкинАлексей КудринЦентральный Банк РФЮрий СоловьевВТБМоскваРоссия зовет!РоссияЭкономика
Рекомендуем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии
Патриарх Кирилл отметит свое 73-летие литургией в храме Христа Спасителя
Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер заявил, что не оказывал давления на украинские власти из-за Байдена
Флаг на здании министерства обороны РФ
Коллегия Минобороны обсудит проект гособоронзаказа
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
В НАТО обсудят усиление КНР, организацию саммита и состояние связей в союзе
Здание киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве
Киноцентр "Соловей" попрощался со своими зрителями
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
Пушков прокомментировал заявление Германии по транзиту газа через Украину
Заседание Палаты представителей США
Палата представителей США приняла временный бюджет до 20 декабря
Сотрудники сил безопасности во время столкновений со сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе
Правозащитники осудили действия полиции при подавлении протестов в Боливии
Утки
Суд во Франции сохранил жизнь уткам, крики которых мешали спать соседям
Капуцин
В Китае ищут "жену" обезьяне с "человеческим лицом"
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Медведев встретится с новым премьером Молдавии Кику
Матеуш Моравецкий
Сейм Польши выразил вотум доверия правительству
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд ООН потребовал от России ответить на украинский иск
Супермодель Ирина Шейк
Ирина Шейк возглавила рейтинг журнала Maxim
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Гутерреш выступил за укрепление сотрудничества ООН и ШОС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан
02:27Действия правительства Никарагуа нарушают конституцию, заявила комиссия ОАГ
02:06Генсек ОПЕК заявил о высоком уровне сотрудничества организации с Россией
01:51Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
01:27Джонсон победил на дебатах с Корбином, но с минимальным отрывом
01:26Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
01:21Корбин считает необходимым усовершенствовать британскую монархию
01:14Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили
01:05В МИД рассказали, почему важно восстановить мир в Афганистане
01:00В Боливии в столкновениях у НПЗ погибли три человека
00:57На Украине рассказали, почему не стоит доверять Зеленскому
00:55Волкер не верит обвинениям в коррупции против Байдена
00:53Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции
00:43Нетаньяху призвал партии создать кабмин для аннексии Иорданской долины
00:41В Индии деревенские жители избили австралийского туриста
00:38В ЦМТ пройдет ежегодный инвестфорум "Россия зовет!"
00:35В Москве секретари совбезов стран СНГ обсудят вопросы безопасности
00:31Медведев обсудит правозащитную деятельность "Единой России"
00:30Трамп воспринял избрание Зеленского с глубоким скептицизмом, заявил Волкер
00:29Соловьев раскритиковал Зеленского за его поведение
Лента новостейМолния