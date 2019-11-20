В ЦМТ пройдет ежегодный инвестфорум "Россия зовет!"

В первый день форума запланировано выступление президента России Владимира Путина, предполагается, что он примет участие в работе пленарной сессии "Мосты над волнами деглобализации". Модерировать сессию будет глава ВТБ Андрей Костин.

В ней также примут участие председатель и главный исполнительный директор Moelis&Company Кен Моэлис, президент Eni Эмма Марчегалья, исполнительный директор совета директоров, президент Фонда Шелкового пути Ван Яньчжи. Поприветствует участников сессии первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев.

Программа форума также включает ряд панельных сессий с участием представителей правительства РФ, руководителей международных корпораций и российских компаний. Например, в сессии "Макроэкономическая сессия: от предпосылок к стабильному росту" анонсировано участие первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Орешкина, председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, президента "Норильского никеля" Владимира Потанина, а также гендиректора "Яндекса" Аркадия Воложа.