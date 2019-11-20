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РИА Новости

В Москве секретари совбезов стран СНГ обсудят вопросы безопасности

00:35 20.11.2019 (обновлено: 00:36 20.11.2019)
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© Fotolia / believeinme33Флаг Содружества Независимых Государств
Флаг Содружества Независимых Государств
© Fotolia / believeinme33
Флаг Содружества Независимых Государств. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств СНГ, в ходе которой ее участники обсудят вопросы национальной и международной безопасности, пройдет в среду в Москве.
Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев регулярно встречается с коллегами из стран содружества. В ходе таких мероприятий, в которых также участвуют представители силовых министерств и ведомств, обсуждаются планы совместной работы по противодействию терроризму, экстремизму, киберугрозам, незаконной миграции, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и другим актуальным вопросам безопасности.
Текущую оперативную обстановку на пространстве СНГ обрисовал директор ФСБ России Александр Бортников, выступивший две недели назад в Ташкенте на заседании совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.
С одной стороны, Запад пытается расшатать внутреннюю ситуацию в странах СНГ. Инструментом для такого вмешательства во внутренние дела независимых государств являются иностранные и международные неправительственные организации.
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С другой стороны, по данным спецслужб, в последнее время активизировались террористические организации на севере Афганистана, которые планируют экспансию в страны СНГ с помощью боевиков из числа граждан центральноазиатских республик. Речь идет о подразделениях запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*, объединенных в так называемый "Вилаят Хорасан"*. По данным спецслужб, в Афганистане находятся несколько тысяч таких боевиков. Поэтому первостепенной задачей на данный момент называется обеспечение безопасности южных границ государств содружества.
Ряды боевиков нередко пополняют члены их семей. В распоряжении ФСБ России находятся данные около 2 тысяч родственников россиян, прошедших горячие точки на Ближнем Востоке, которые потенциально могут начать вести террористическую деятельность в России. Часто они попадают в РФ через гуманитарные коридоры.
Такие "возвращенцы" нередко выступают носителями религиозно-экстремистской идеологии и рассматриваются главарями международных террористических организаций в качестве террористов-смертников, пропагандистов и вербовщиков, связников подпольных террористических сетей.
Как отмечают спецслужбы, террористы пользуются уязвимостью определенных слоев общества для привлечения новых лиц в свои ряды. Объектами преступников становятся трудовые мигранты, иностранные студенты и заключенные. На молодежь террористы и экстремисты воздействуют проповедями и лекциями радикально настроенного духовенства, читаемыми в культовых учреждениях, в основном действующих неофициально.
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Что касается результатов совместной работы спецслужб и правоохранительных органов стран СНГ, то в 2019 году им удалось пресечь деятельность 13 международных террористических ячеек и свыше 130 боевиков. В период с мая по октябрь на пограничный контроль удалось поставить более 200 человек, подозреваемых в причастности к террористическим или религиозно-экстремистским организациям. Также было изъято из оборота значительное количество наркотических и психотропных веществ. Благодаря совместной работе с КГБ Белоруссии спецслужбы перекрыли канал незаконной поставки оружия, изъяли более 40 единиц огнестрельного оружия и 9 тысяч боеприпасов.
* запрещенная в России террористическая организация.
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СНГФСБ РФАлександр БортниковМоскваБелоруссияНиколай ПатрушевБезопасностьВ мире
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