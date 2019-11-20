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РИА Новости

Медведев обсудит правозащитную деятельность "Единой России"

00:31 20.11.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду проведёт встречу с правозащитниками, общественниками и депутатами ЕР.
В пресс-службе "Единой России" рассказали, что на встрече Медведев обсудит с "партийцами, известными юристами, общественниками, благотворителями и журналистами" правозащитную деятельность ЕР.
Участники встречи расскажут о региональном опыте правозащиты и о ее значимости для правящей партии. Также планируется обсудить наиболее острые проблемы жителей регионов и пути эффективного взаимодействия с ведомствами.
В пресс-службе ЕР напомнили, что в своей авторской статье "Единая Россия" – курс на перемены" Медведев назвал защиту прав граждан одним из основных направлений работы партии.
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Дмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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