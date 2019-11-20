Медведев обсудит правозащитную деятельность "Единой России"

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду проведёт встречу с правозащитниками, общественниками и депутатами ЕР.
В пресс-службе "Единой России" рассказали, что на встрече Медведев обсудит с "партийцами, известными юристами, общественниками, благотворителями и журналистами" правозащитную деятельность ЕР.
Участники встречи расскажут о региональном опыте правозащиты и о ее значимости для правящей партии. Также планируется обсудить наиболее острые проблемы жителей регионов и пути эффективного взаимодействия с ведомствами.
В пресс-службе ЕР напомнили, что в своей авторской статье "Единая Россия" – курс на перемены" Медведев назвал защиту прав граждан одним из основных направлений работы партии.