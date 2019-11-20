Медведев обсудит правозащитную деятельность "Единой России"

В пресс-службе "Единой России" рассказали, что на встрече Медведев обсудит с "партийцами, известными юристами, общественниками, благотворителями и журналистами" правозащитную деятельность ЕР.

Участники встречи расскажут о региональном опыте правозащиты и о ее значимости для правящей партии. Также планируется обсудить наиболее острые проблемы жителей регионов и пути эффективного взаимодействия с ведомствами.