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РИА Новости

Патриарх Кирилл отметит свое 73-летие литургией в храме Христа Спасителя

00:23 20.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметит в среду свой 73-й день рождения служением Божественной литургии в Москве.
"Святейший патриарх совершит литургию в храме Христа Спасителя", - сообщили РИА Новости в пресс-службе предстоятеля, говоря о том, какие мероприятия в этот день у него запланированы.
Накануне дня рождения наместники и настоятельницы ставропигиальных (подчиняющихся непосредственно патриарху - ред.) монастырей поздравили предстоятеля Русской православной церкви с 50-летием пострижения в монашество и служения в священном сане, которое он также отмечает в этом году. От лица игуменов монастырей архиепископ Каширский Феогност пожелал патриарху "крепости душевных и телесных сил и неоскудевающей помощи Божией в многотрудном первосвятительском служении".
Третьего апреля 1969 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) учащийся Ленинградской духовной академии Владимир Гундяев был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл, 7 апреля им же рукоположен в иеродиакона, а 1 июня того же года - в иеромонаха.
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Патриарх Кирилл (в миру - Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. Поместный Собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. Он стал 16-м Московским патриархом. Первого февраля того же года в храме Христа Спасителя состоялась интронизация Кирилла.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)МоскваРоссияОбщество
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