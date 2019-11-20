Патриарх Кирилл отметит свое 73-летие литургией в храме Христа Спасителя

"Святейший патриарх совершит литургию в храме Христа Спасителя ", - сообщили РИА Новости в пресс-службе предстоятеля, говоря о том, какие мероприятия в этот день у него запланированы.

Накануне дня рождения наместники и настоятельницы ставропигиальных (подчиняющихся непосредственно патриарху - ред.) монастырей поздравили предстоятеля Русской православной церкви с 50-летием пострижения в монашество и служения в священном сане, которое он также отмечает в этом году. От лица игуменов монастырей архиепископ Каширский Феогност пожелал патриарху "крепости душевных и телесных сил и неоскудевающей помощи Божией в многотрудном первосвятительском служении".

Третьего апреля 1969 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) учащийся Ленинградской духовной академии Владимир Гундяев был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл, 7 апреля им же рукоположен в иеродиакона, а 1 июня того же года - в иеромонаха.