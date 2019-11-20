Волкер заявил, что не заставлял Украину вести расследование против Байдена

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывший спецпредставитель США по Украине Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил на слушаниях по импичменту против Дональда Трампа, что не требовал от украинских властей расследовать деятельность Джо Байдена

По словам Волкера, он "никогда не знал и не участвовал сознательно в попытках" заставить Киев провести такое расследование, никогда не обсуждал Байдена с украинскими властями и не участвовал в телефонных переговорах Трампа с Владимиром Зеленским 25 июля, которые спровоцировали расследование по импичменту.

Волкер также заявил, что не был в курсе того, что военная помощь Украине могла быть связана с требованием расследования по Байдену.

"Я не знал о какой-либо связи между задержкой помощи по безопасности и тем, чтобы Украина проводила расследования. Никто никогда мне этого не говорил, и я никогда не говорил украинцам о наличии такой связи", — заверил Волкер.

Кроме того, он сказал, что не верит обвинениям в коррупции против Байдена. По его мнению, они "продиктованы частными интересами и не заслуживают доверия".

Он признал, что адвокат Трампа Руди Джулиани обсуждал с ним предполагаемую коррупцию со стороны Байдена, но назвал это "теорией заговора".

"Я знаком с вице-президентом Байденом уже 24 года. Он честный человек, и я его очень уважаю", — добавил Волкер.

В своих показаниях он заявил, что никогда не связывал работу Байдена вице-президентом США и работу его сына Хантера в совете директоров украинской компании Burisma.

"Я всегда понимал, что между Burisma и Байденом есть важное различие, и призывал украинцев следовать этому различию. Я не знал, что президент Трамп или кто-либо другой поднимал вопрос о вице-президенте Байдене в разговорах с украинцами, или связывал расследование возможной коррупции на Украине с расследованием против вице-президента Байдена", — добавил Волкер.

Трамп продвигает точку зрения, согласно которой Байден-старший добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина, чтобы защитить Burisma и место Хантера Байдена в совете директоров компании от коррупционного расследования.