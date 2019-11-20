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Религия и мировоззрение
2019-11-20T08:06+0300
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РИА Новости

"Соперник Трампа замешан в этом". Стала известна следующая цель Варфоломея

08:00 20.11.2019 (обновлено: 08:06 20.11.2019)
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© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей
© AP Photo / Emrah Gurel
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Антон Скрипунов. Признание украинских раскольников Александрийским патриархатом до предела накалило ситуацию во всем православном мире. Эта церковь — вторая, вслед за Элладской, принявшая сторону патриарха Константинопольского Варфоломея. И, как стало известно корреспонденту РИА Новости, покровитель самосвятов с Украины не намерен останавливаться на достигнутом. Он уже выбрал следующие поместные церкви, которые, по его расчетам, должны будут примкнуть к нему — с помощью влиятельных политиков из США.

"Письма из Вашингтона"

На самом деле храм Гроба Господня в Иерусалиме — это не только церковь с огромным куполом, построенная на святом для христиан месте в XII веке крестоносцами. Тут целый комплекс зданий. Эти строения принадлежат Братству Святого Гроба — объединению епископов и монахов, управляющих имуществом Иерусалимского патриархата. Братство основано еще в 313 году и наряду с самим патриархатом является древнейшей христианской структурой.
Теперь святогробцы оказались под ударом из-за украинского церковного вопроса. После создания "Православной церкви в Украине" (ПЦУ) и дарования ей томоса Константинопольским патриархом Варфоломеем хранители величайших святынь христианства дали понять, что не потерпят присутствия раскольников. Вмешательство политиков ни к чему не привело: в январе патриарх Феофил отменил встречу с экс-президентом Украины Петром Порошенко, вместо этого приняв у себя верующих канонической Украинской церкви (УПЦ).
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПатриарх Иерусалимский Феофил III во время схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня. 27 апреля 2019
Патриарх Иерусалимский Феофил III во время схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня. 27 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Патриарх Иерусалимский Феофил III во время схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня. 27 апреля 2019
Казалось, спустя десять месяцев проблема присутствия украинских раскольников на Святой Земле окончательно сойдет на нет. Но в последние недели ПЦУ признали Элладская и Александрийская церкви — под нажимом патриарха Варфоломея и, как минимум, греческих властей. Наблюдающие за ситуацией эксперты допустили, что следующей целью Фанара станет Иерусалимский патриархат, ведь он относится к так называемой семье греческих церквей — духовенство учится в Афинах или Салониках, а службы совершаются по древнему византийскому уставу.
"На патриарха Феофила оказывается нажим со стороны Соединенных Штатов. Однако источником давления выступают вовсе не американское посольство и МИД Израиля, о чем писали некоторые СМИ, а представители Демократической партии США. В первую очередь речь идет о дипломатах, назначенных еще Хиллари Клинтон в ее бытность госсекретарем", — рассказывает РИА Новости источник, близкий к руководству Иерусалимского патриархата.
На имя патриарха, утверждает собеседник агентства, поступали письма от Джо Байдена — главного соперника Дональда Трампа на президентских выборах в следующем году. При Обаме Байден был вице-президентом США, лично курировавшим украинское направление внешней политики. Возможно, он приложил руку и к автокефальному проекту, не зря же Порошенко его постоянно называл "своим другом".
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден во время встречи в Киеве, 7 декабря 2015 года
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден во время встречи в Киеве, 7 декабря 2015 года
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден во время встречи в Киеве, 7 декабря 2015 года
"Со стороны демократов нет прямых угроз — это не в их стиле. Делаются различные намеки, возникают смутные рассуждения, из которых патриарх Феофил сам должен делать выводы. То есть речь идет об искусно завуалированном нажиме", — отмечает источник.
Однако Иерусалимский патриарх на уловки не ведется. По словам собеседника агентства, он пока не намерен менять своей позиции, которую ранее неоднократно озвучивал: на Украине есть лишь одна церковь — УПЦ во главе с митрополитом Киевским Онуфрием. Это подтверждает и тот факт, что в конце сентября в храме Гроба Господня ему сослужили иерархи именно этой канонической структуры.
"Феофил не последует примеру своих греческих собратьев, архиепископа Элладского Иеронима и патриарха Александрийского Феодора, в признании ПЦУ. Он независим от греков, к тому же у него напряженные отношения с Константинополем: патриарх Варфоломей был против его избрания в 2005 году", — сообщает источник.
Тем не менее Фанар имеет большое влияние в греческой диаспоре по всему миру, утверждает другой собеседник РИА Новости, уже в украинских церковных кругах. "Патриарха Варфоломея все еще побаиваются. Он же в 2005 году с легкостью устранил предшественника Феофила — патриарха Иеронима, которого лишили сана, согласно официальной формулировке, за махинации с церковной землей в Иерусалиме", — отмечает наблюдатель из Киева.
© РИА Новости / Антон СкрипуновКувуклия в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Кувуклия в храме Гроба Господня в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Кувуклия в храме Гроба Господня в Иерусалиме

"Киприоты оскорблены"

Под ударом оказалась и представляющая "греческую семью" Кипрская церковь. Ее предстоятель архиепископ Хризостом, как и патриарх Иерусалима Феофил, признает лишь каноническую УПЦ. Кроме того, он неоднократно призывал обсудить украинский вопрос на Всеправославном соборе, который не созывался уже более 1200 лет.
Спустя три дня после признания ПЦУ патриарх Александрийский Феодор прибыл на Кипр с официальным визитом. В аэропорту он не стал отвечать на вопрос местного журналиста, будет ли он поминать на службе в Лимассоле лидера украинских раскольников Епифания Думенко, чем вызвал возмущение местного духовенства.
А когда он все же помянул Думенко на службе, то сопровождавшим его епископам были розданы конверты с листовками. На них было фото со встречи главы Александрийской церкви с митрополитом Киевским Онуфрием, а также фрагмент иконы "Поцелуй Иуды". И подпись: "Онуфрий — митрополит, Епифаний — раскольник, Феодор — иуда".
Дело в том, что во время своего последнего визита на Украину в сентябре прошлого года патриарх Феодор заверял, что УПЦ — единственная каноническая церковь на территории страны. Поэтому заявление о признании им раскольников ошарашило верующих.
"Когда начался великий вход, Феодор вышел на солею, а епископы остались в алтаре. Как только алтарь опустел, три епископа тут же подбежали к владыке Афанасию (митрополит Лимассольский, в чьем храме была служба. — Прим. ред.) и начали что-то эмоционально рассказывать. Было ощущение, что до последнего момента Феодор не ставил владыку Афанасия в известность о том, что намерен поминать Епифания, поэтому его сторонники тут же подбежали, чтобы Афанасий чего не натворил. За несколько минут до этого Феодор очень активно изучал какие-то бумаги со своим помощником, который активней всего беседовал с Афанасием. По киприотам было видно, что такое поведение их изрядно возмутило и оскорбило", — описывает службу в Лимассоле православный блогер Александр Вознесенский.
Через несколько дней Лимассольская митрополия официально заявила, что поминовение раскольника на канонической территории Кипрской церкви вовсе не означает, что она признала Думенко. "Митрополит Лимассольский Афанасий отделяет свою позицию в деле упоминания имени Епифания как епископа Киевского, которое совершил патриарх Александрийский Феодор II во время патриаршей Божественной литургии в Лимассоле", — отмечают в епархии.

"Ситуация турбулентности"

С признанием украинских раскольников Элладской и Александрийской церквами ситуация в православном мире стала куда более напряженной. "Мы находимся сейчас в турбулентном состоянии, когда уже, как мне кажется, бессмысленно говорить о том, сколько церквей признали ПЦУ, а сколько нет", — полагает политолог Аркадий Малер.
Особенно напряженное положение в "греческой семье". На церкви, не признающие Думенко, по словам политолога, оказывается колоссальное давление — финансовое и политическое.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Александрийский Феодор II
Патриарх Александрийский Феодор II
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Александрийский Феодор II
"Поэтому греческие церкви могут признать раскольников в любой момент, несмотря на то что между ними есть масса противоречий. Достаточно получить на это "зеленый свет" со стороны США. Ведь в каждом шаге Фанара мы видим участие американских представителей в Греции. Например, до того как Александрийский патриарх помянул Епифания, греческий МИД пригрозил ему прекращением финансирования, если тот "будет поддерживать русских". Этот вопрос стал чисто политическим, богословие тут уже ни при чем", — подчеркивает собеседник агентства.
Кроме того, напомнил он, опасения о том, что патриарх Феодор признает ПЦУ, звучали еще больше года назад, когда создание "новой церкви" лишь обсуждалось в Киеве и Стамбуле. Дело в том, что Александрия, по словам Малера, "сильно благодарна" одному из предшественников Варфоломея, патриарху Мелетию (Метаксакису), идеологу восточного папизма, в основе которого — главенство Константинополя в православном мире. Именно этот церковный деятель в 1920-х годах "подарил" Александрийской церкви весь африканский континент, прежде ее каноническая территория ограничивалась лишь Египтом.
"Прямо сейчас ситуация в православном мире очень сложная. По моим ощущениям, настолько, что самые пессимистичные прогнозы вполне могут сбыться", — подытоживает эксперт.
Вселенский Патриарх Варфоломей во время церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
1 ноября, 08:00Религия и мировоззрение
"Секретный договор" Варфоломея с Киевом аукнулся раскольникам
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦПетр ПорошенкоДональд ТрампФеодор II (Патриарх Александрийский и всей Африки)Феофил III (Патриарх Иерусалимский)Хиллари КлинтонМИД Израиля‎Джозеф БайденИерусалимСтамбулАлександрияАналитика - Религия и мировоззрениеВ мире
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