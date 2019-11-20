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РИА Новости

Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили

01:14 20.11.2019
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© AP Photo / Invision / Evan AgostiniАмериканская певица Дженнифер Лопес
Американская певица Дженнифер Лопес
© AP Photo / Invision / Evan Agostini
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала в интервью GQ, что ей не заплатили за то, что она продюсировала фильм и сыграла в нем одну из главных ролей.
Картина заработала в прокате почти 149 миллионов долларов, но Лопес настаивает на том, что она не получила за свое участие в проекте ни копейки.
"Мне не заплатили кучу денег за "Стриптизерш". Я сыграла в нем и выступила продюсером бесплатно. Просто я делаю то, что мне нравится", — пояснила певица.
В фильме, который вышел в сентябре, группа стриптизерш во главе с Рамоной (персонаж Лопес) обманывает воротил с Wall Street. В основе сценария сенсационная статья 2015 года Джессики Пресслер для New York Magazine о танцовщицах и девушках по вызову, которые обворовывали богатых клиентов, воплощая "современную историю о Робин Гуде".
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