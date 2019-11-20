Дженнифер Лопес утверждает, что за "Стриптизерш" ей не заплатили

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Американская певица и актриса Дженнифер Лопес . Американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала в интервью GQ, что ей не заплатили за то, что она продюсировала фильм и сыграла в нем одну из главных ролей.

Картина заработала в прокате почти 149 миллионов долларов, но Лопес настаивает на том, что она не получила за свое участие в проекте ни копейки.

"Мне не заплатили кучу денег за "Стриптизерш". Я сыграла в нем и выступила продюсером бесплатно. Просто я делаю то, что мне нравится", — пояснила певица.