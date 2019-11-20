Тейлор Свифт станет первой "Женщиной десятилетия" по версии Billboard

Десятикратной обладательнице премии "Грэмми" вручат награду 12 декабря в Лос-Анджелесе в театре The Hollywood Palladium. В числе ее достижений — пять альбомов, которые занимали первую строчку в чарте Billboard 200, и пять песен, которые в разное время возглавляли рейтинг Billboard Hot 100, а также ее участие в благотворительности.