Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-20T03:50+0300
https://ria.ru/20191120/1561130315.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/148259/67/1482596771_0:141:2214:1386_1036x0_80_0_0_eeb6f6b55e8194fb002acbf1fa6b2793.jpg
РИА Новости

Тейлор Свифт станет первой "Женщиной десятилетия" по версии Billboard

03:50 20.11.2019
1058
© AP Photo / Darron CummingsВыступление Тейлор Свифт на автопробеге «Формула-1». Штат Техас, 22 октября 2016
Выступление Тейлор Свифт на автопробеге «Формула-1». Штат Техас, 22 октября 2016
© AP Photo / Darron Cummings
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Американская поп-исполнительница и автор песен Тейлор Свифт станет первым в мире лауреатом премии Billboard’s Women in Music 2019 в номинации "Женщина десятилетия", сообщает организатор, музыкальное издание Billboard.
Десятикратной обладательнице премии "Грэмми" вручат награду 12 декабря в Лос-Анджелесе в театре The Hollywood Palladium. В числе ее достижений — пять альбомов, которые занимали первую строчку в чарте Billboard 200, и пять песен, которые в разное время возглавляли рейтинг Billboard Hot 100, а также ее участие в благотворительности.
Как сообщалось ранее, Свифт также будет названа "Артистом десятилетия" на церемонии вручения премии American Music Awards 2019 года, которая состоится 25 ноября.
Ники Минаж, Брэнди Карлайл и многие другие исполнительницы тоже получат награды на Women in Music 2019 в различных номинациях.
"Женщинами года" в разные годы становились Синди Лопер, Жанель Монэ, Кейси Масгрейвс, Ариана Гранде и другие.
Кадр из фильма Кошки
16 ноября, 05:59Культура
Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts для фильма "Кошки"
1242006
КультураМузыкаНовости культурыТейлор Свифт (певица)Лос-Анджелес
Рекомендуем
Татьяна Меженцева и Денберел Ооржака
Российские зрители увидят "Детское Евровидение-2019" в прямом эфире
Певец Егор Крид
Роскомнадзор приостановил аккредитацию экспертов, проверявших песни Крида
Здание Государственной Думы РФ
Госдума рассмотрит законопроект о регулировании работы СМИ-иноагентов
Статуя Фемиды в суде
Уральского политолога оштрафовали за неуважение к власти
Алма-Ата. Архивное фото
В Алма-Ате полиция ищет заказчика рекламы наркотиков на билбордах города
XXIII Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон
Церемония вручения премии "Золотой Граммофон" пройдет 23 ноября в Кремле
Задержание мужчины, напавшего на врача Фрица фон Вайцзеккер, в больнице в Берлине
Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
Столтенберг объяснил, почему военные расходы в НАТО выше, чем у России
Хирурги на операции по удалению злокачественной опухоли
Названа одна из главных причин возникновения рака
Готовая продукция Апрелевского завода грампластинок.
Девять релизов "Мелодии" включены в лонг-лист музыкальной премии ICMA
Астронавт Эндрю Морган во время выхода в открытый космос на МКС
НАСА сообщило о протечке скафандра астронавта при выходе в открытый космос
Таллин, столица Эстонии
В Таллине потребовали вернуть "отнятые" Россией эстонские территории
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд ООН потребовал от России ответить на украинский иск
Алексей Волин
Волин: возникшие при "врезке" региональных ТВ-программ техпроблемы решены
Истребитель F-15 ВВС Израиля
Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Россия развернет новую космическую геодезическую систему в 2027-2029 годах
03:24Начальник УФСИН Москвы рассказал, как появляются слухи о VIP-камерах в СИЗО
03:22Моралес заявил, что хочет вернуться в Боливию и ждет гарантий безопасности
03:21В Госдуму внесут проект о работе в такси только с российскими правами
03:14Врачи советуют в холода пить чай с медом и не злоупотреблять глинтвейном
03:09В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
Лента новостейМолния