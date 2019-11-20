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РИА Новости

В Италии открывается горнолыжный сезон

06:55 20.11.2019
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© Depositphotos / logoffДевушка на горнолыжном курорте
Девушка на горнолыжном курорте
© Depositphotos / logoff
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Благодаря обильным снегопадам в Доломитовых Альпах, некоторые горнолыжные подъемники и трассы откроются еще до официального начала сезона, намеченного на 30 ноября, сообщает пресс-служба Национального агентства по туризму Италии (ENIT).
В ноябре на горнолыжных курортах региона выпало более полуметра снега на высоте одна тысяча метров над уровнем моря.
Хотя официальное открытие сезона назначено на последний день ноября, некоторые подъемники и трассы уже работают, а еще несколько — откроются в ближайшие дни.
Сейчас можно кататься на склонах в Кортине д’Ампеццо, Араббе, Тре-Чиме-Доломити, Валь-ди-Фьемме/Оберегген и Сан-Мартино-ди-Кастроцца/Пассо-Ролле.
Девушка на горнолыжном курорте
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