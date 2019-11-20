"Болото или многопартийный дурдом". К чему ведут новые протесты в Грузии

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Разгон протестующих, несколько дней блокировавших парламент, обострил политический кризис в Тбилиси. Сподвижники Михаила Саакашвили устанавливают новые палатки и требуют отставки правительства. Власти, еще пару дней назад призывавшие к диалогу, готовы применить силу. Дойдет ли до новой "революции роз", разбиралось РИА Новости.
Исторические параллели
Для грузинской постсоветской истории ноябрь — особенный месяц. Шестнадцать лет назад именно в это время года свершилась "революция роз". Политическая партия "Национальное движение" бывшего министра юстиции Михаила Саакашвили не прошла в парламент и обвинила власть в фальсификации выборов.
В стране развернулись акции протеста. В палаточном лагере возле парламента на проспекте Шота Руставели сутками дежурили оппозиционеры. К призывам отменить результаты подсчета голосов добавились требования отставки правительства.
Партии-победители отказались подчиняться улице. Первое заседание нового парламента назначили на 22 ноября. Его открывал президент Эдуард Шеварднадзе. Когда он с трибуны поздравлял депутатов с избранием, в зал ворвались оппозиционеры.
Михаил Саакашвили проник в парламент одним из первых. В руках он нес красные розы — символ революционных изменений.
"Шеварднадзе в отставку!" — закричал глава "Национального движения", направляясь к трибуне.
Главу государства окружили телохранители, но он продолжил зачитывать поздравления. Вскоре перепалка переросла в драку, и Шеварднадзе в сопровождении охраны покинул зал заседаний.
На следующий день после переговоров с лидерами оппозиционных партий грузинский президент объявил об отставке. Страну возглавил Саакашвили.
Михаил Саакашвили на митинге 22-23 ноября 2003 года в Тбилиси
Бывшая власть в шкуре оппозиции
Нынешний ноябрь в Грузии многим напомнил события 2003 года. Перед парламентом, как и тогда, — палаточный лагерь, у входа — мешки с песком. Вокруг баррикад — металлические бочки, чтобы разводить в них костры для обогрева. Все это мешало депутатам войти в парламент.
Пока в Тбилиси тепло, но зима не за горами. Демонстранты не собирались расходиться и надеялись до холодов выбить у власти уступки. Главное требование — пропорциональная система выборов. Протестующие убеждены, что при голосовании только по партийным спискам в парламент пройдет больше партий и правящая "Грузинская мечта" утратит монополию на принятие принципиальных решений.
Как и шестнадцать лет назад, тон протестам задает "Национальное движение". Хотя действующая сейчас смешанная мажоритарно-пропорциональная система выборов введена как раз при Саакашвили и до сих обеспечивает его партии немало мандатов.
Реформа избирательной системы вышла на первый план после того, как "Грузинская мечта" ее отклонила. Не помогли и обещания лидера партии Бидзины Иванишвили проконтролировать реализацию избирательного законодательства. Ответственность за провал он переложил на депутатов, но оппозиция ему не поверила и вывела людей на улицу.
Протестующие к тому же хотят отправить в отставку премьер-министра Георгия Гахарию: на него возлагают ответственность за разгон июньских демонстраций. Он тогда возглавлял МВД, и силовики открыли огонь резиновыми пулями. Сам Гахария все обвинения отрицает.
© Sputnik / Александр ШаламовУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Александр Шаламов
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Баррикады на Руставели
Разница с событиями шестнадцатилетней давности в том, что сегодня Саакашвили подбадривает демонстрантов по видеосвязи. Теперь он гражданин Украины, а на родине — персона нон грата. Его однопартийцы стараются не афишировать тесные контакты с бывшим шефом.
"Для борьбы с узурпатором все средства оправданы. Дни Ивана (Иванишвили. — Прим. ред.) сочтены", — написал Саакашвили в фейсбуке.
Вначале толпа вяло реагировала на обращения бывшего президента. Но к концу третьего дня протестов кто-то запел: "Миша, ты силен!" Следом послышались новые требования оппозиции.
"Стране нужны внеочередные выборы. Пока власть на это не пойдет, мы продолжим блокировать парламент", — заявил депутат партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия.
© Sputnik / Александр Шаламов
Акция протеста в Тбилиси
По мере выдвижения протестующими все новых требований ужесточалась и риторика власти.
"Цель организаторов протестов — вовсе не проведение выборов по пропорциональной системе. Оппозиция хочет перевести политический процесс в деструктивное русло", — отметил генсек "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Он отверг идею досрочных выборов и напомнил, что следующее голосование состоится в октябре 2020 года. А переход на пропорциональную систему согласно Основному закону страны запланирован на 2024-й.
К полудню 18 ноября возле парламента собрались около семи тысяч человек. К протестующим подошли полицейские и потребовали освободить вход в парламент. Те отказались. Тогда силовики применили машины с водометами.
Баррикады разрушили, палаточный лагерь, металлические бочки и мешки убрали. Полтора десятка митингующих задержали. Вечером депутаты провели заседание. Оппозиция пообещала продолжить блокировку госучреждений.
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 17 ноября 2019
© Sputnik / Владимир Умикашвили
Участники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 17 ноября 2019
Столичная борьба за регионы
Опрошенные РИА Новости эксперты уверены, что в основе столичных протестов — борьба за регионы.
"Победу "Грузинской мечте" на выборах обеспечивают мажоритарии. То есть в парламент проходит кандидат, получивший большинство голосов. Мажоритариев поддерживают главным образом в регионах. Кандидату достаточно пообещать избирателям мешок муки — и победа у него в кармане", — объясняет РИА Новости политолог и основатель грузинского научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.
Эксперт согласен с оппозицией в том, что пропорциональная система позволила бы новым политическим силам получить представительство в парламенте. Однако сомневается, что избирательная реформа улучшит ситуацию.
"Простым гражданам все равно, какая избирательная система — пропорциональная или мажоритарная. Лишь бы страна развивалась. Но мешает постоянная грызня между "Грузинской мечтой" и "Национальным движением" в парламенте. Партии не могут принять ни один полезный закон", — рассуждает Сихарулидзе.
Он не против того, чтобы в парламенте появились свежие силы. Однако речь должна идти действительно о новичках в политике, а не об отставниках времен Саакашвили.
"Сейчас парламент Грузии — это двухпартийное болото, которое может превратиться в многопартийный дурдом. Поэтому начинать надо с политической культуры. Пока партии не научатся вести компромиссный диалог, все реформы обречены", — уверен грузинский политолог.
© РИА Новости / Владимир УмикашвилиУчастники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 17 ноября 2019
Участники акции протеста в Тбилиси против правящих властей. 17 ноября 2019
Профессор Грузинского университета общественных дел Торнике Шарашенидзе считает избирательную реформу необходимой.
"Например, Партия лейбористов Грузии не преодолела на прошлых выборах пятипроцентный порог. Как и партия Нино Бурджанадзе. Хотя поддержка этих сил сегодня — от четырех до семи процентов. Пропорциональная система и обещанный нулевой барьер помогли бы новым политикам попасть в законодательный орган и принести свежие идеи", — говорит в беседе с РИА Новости Шарашенидзе.
Требование оппозиции отправить в отставку премьера политолог объясняет опасениями фальсификаций выборов.
"Гахария — жесткий менеджер. Для него не составит труда надавить на избирательные комиссии и сфальсифицировать итоги. Если вести речь о досрочных выборах, то проводиться они должны временным правительством, а не премьером. Но, очевидно, власть на это не пойдет", — указывает грузинский эксперт.
Он напоминает, что и при Саакашвили протесты подавлялись, а сейчас его партия сама оказалась в шкуре оппозиции, которую разгоняет власть.
"За "Грузинскую мечту" в свое время проголосовали как раз потому, что граждане ожидали улучшений после ухода Саакашвили. Но лучше не стало. Иванишвили намерен до последнего держать удар, поэтому игра нервов продолжится", — полагает профессор.
© Sputnik / Александр Шаламов
Акция протеста в Тбилиси
Преподаватель Грузино-американского университета в Тбилиси Нукри Шошиашвили не исключает, что Иванишвили действительно хотел провести избирательную реформу, однако несколько депутатов "Грузинской мечты" воспротивились этому.
"Если Иванишвили не контролирует депутатов, это может означать отсутствие единства внутри правящей партии и назревающий раскол. Но конфликты раздирают и оппозицию. Налицо внутриполитический кризис. Преодолеть его удастся, только когда в политике появятся новые яркие лидеры", — заключает Шошиашвили.