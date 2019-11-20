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РИА Новости

"Дело женщины в багажнике": как соцсети помогли раскрыть жестокое убийство

08:00 20.11.2019 (обновлено: 08:07 20.11.2019)
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© Предоставлено ГСУ СКР по Санкт-ПетербургуОбвиняемый в убийстве провизора снимает деньги с ее банковской карточки
Обвиняемый в убийстве провизора снимает деньги с ее банковской карточки
© Предоставлено ГСУ СКР по Санкт-Петербургу
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. В Санкт-Петербурге завершилось расследование убийства провизора фармацевтической компании Натальи Ивановой, совершенное летом 2010-го. Тогда оперативники проверили сотни людей, но преступление так и осталось нераскрытым. Выйти на след подозреваемых удалось лишь спустя девять лет, когда один из них разместил в интернете свою фотографию. О том, как социальные сети помогли сотрудникам полиции и СК, — в материале РИА Новости.

Брошенный Ford

Утром 25 августа 2010-го сорокалетняя Наталья Иванова (по просьбе следователей имя и фамилия потерпевшей изменены) отправилась по делам на служебном автомобиле Ford Focus. В тот день она планировала объехать несколько аптек в Красносельском районе Санкт-Петербурга, а затем навестить проживающих там же родственников.
Около полудня Наталье позвонила дочь, но абонент уже был недоступен. Девушка сразу встревожилась, зная, что в рабочее время мать всегда держала телефон включенным. На следующее утро дети отнесли в местный отдел внутренних дел заявление об исчезновении.
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Иванову искали сотрудники правоохранительных органов, друзья, родственники и волонтеры. Поиски велись преимущественно в Красносельском районе, однако отдельные группы прочесывали и другие окраины города.
Через три дня в одном из дворов, прилегающих к проспекту Ветеранов, обнаружили Ford Focus, которым пользовалась провизор. Внешне автомобиль не отличался от других машин, припаркованных по соседству: кузов цел, салон чист. Однако, вскрыв багажник, полицейские увидели труп Натальи с колото-резаной раной шеи. Городские СМИ сразу окрестили эту историю "делом женщины в багажнике".
"Оперативники выяснили, что в день исчезновения Ивановой с ее банковской карты кто-то снял около 20 тысяч рублей, — рассказывает РИА Новости старший следователь следственного отдела по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу капитан юстиции Павел Мартов. — Вскоре с камеры банкомата получили изображение молодого человека, воспользовавшегося картой. Были хорошо различимы черты лица, одежда и цвет волос. Также криминалисты сняли отпечатки пальцев на предметах в салоне автомобиля, хотя подозреваемые явно пытались их стереть".
© Фото : предоставлено ГСУ СКР по Санкт-ПетербургуАвтомобиль, в котором нашли труп провизора
Автомобиль в котором нашли труп провизора
© Фото : предоставлено ГСУ СКР по Санкт-Петербургу
Автомобиль, в котором нашли труп провизора

Старое фото

Казалось бы, раскрытие преступления с такими данными — вопрос времени. Однако все оказалось сложнее. Следователи "пробили" отпечатки по своим базам — безрезультатно. Затем проверили всех ранее судимых жителей Санкт-Петербурга, подходящих под описание. Но и среди них подозреваемого не оказалось.
"За несколько месяцев оперативники проделали колоссальный объем работы: установили и допросили буквально каждого петербуржца, так или иначе похожего на человека с ориентировки: по возрасту, одежде, чертам лица, — добавляет Мартов. — Но выйти на реальных убийц не получилось. Тогда мы не знали, что, совершив преступление, они сразу покинули город и уехали в другой регион. А так как ранее эти молодые люди не имели проблем с законом, то сведений о них в базах силовых структур не было".
Расследование дела то приостанавливали, то снова возобновляли. Однако поиск подозреваемых не прекращался. Сотрудники уголовного розыска постоянно мониторили социальные сети. Удача улыбнулась им весной 2019-го: во "ВКонтакте" нашли фотографию 34-летнего жителя города Каменск-Шахтинский Ростовской области.
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"Черты лица были схожи, а одежда напоминала ту, в которой он снимал деньги в банкомате, — вспоминает следователь. — Более того, владелец аккаунта выложил несколько фотографий девятилетней давности, где он вместе с другом позирует на фоне питерских достопримечательностей. Время их пребывания в городе совпало с моментом убийства Ивановой".
В Каменск-Шахтинский из Санкт-Петербурга сразу отправилась следственно-оперативная группа. Пользователя соцсетей задержали и допросили. Он был настолько удивлен визиту силовиков, что ничего не отрицал и сразу рассказал о совершенном преступлении, а также назвал имя подельника.

"Легкие" деньги

Летом 2010-го тогда еще 25-летние приятели решили переехать в город на Неве. Однако устроиться на "нормальную работу" у них не получилось, а жизнь в мегаполисе требовала немалых расходов. Вскоре молодые люди потратили все свои сбережения и решили вернуться домой. Но оставшихся денег не хватало даже на обратный билет.
"Тогда они решили кого-нибудь ограбить, — восстанавливает картину преступления следователь. — Днем 25 августа приятели обратили внимание на заходившую в аптеку Иванову. Тот факт, что женщина передвигалась на машине с московскими номерами, убедил их: деньги у жертвы есть".
© Предоставлено ГСУ СКР по Санкт-ПетербургуЖитель Ростовской области очень хорошо попал в объективы видеокамеры
Житель Ростовской области очень хорошо попал в объективы видеокамеры
© Предоставлено ГСУ СКР по Санкт-Петербургу
Житель Ростовской области очень хорошо попал в объективы видеокамеры
По версии СК, друзья подождали, пока Иванова выйдет из аптеки и запрыгнули следом за ней в автомобиль. Один из них сел руль и поехал в сторону ближайшего пустыря. Там они забрали у Ивановой сотовый телефон, золотое кольцо и банковскую карту. Потребовали сообщить им PIN-код. Испугавшись, что потерпевшая обратится в полицию, ростовчане задушили ее и добили ножом.
Затем погрузили тело в багажник, доехали до проспекта Ветеранов и бросили автомобиль в одном из дворов. Часть денег грабители потратили на личные нужды, а на оставшиеся купили билеты на поезд. Вернувшись в Каменск-Шахтинский, они устроились на работу, обзавелись семьями и к криминальному прошлому уже не возвращались.

Новая жизнь

"На допросах подследственные рассказали, что первые несколько лет после убийства постоянно вспоминали и обсуждали это преступление, — отмечает Мартов. — Очень боялись, что рано или поздно их поймают, но со временем страх притупился. Один из них несколько лет спустя переехал жить в Санкт-Петербург".
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Задержанным предъявили обвинение сразу по четырем статьям УК: убийство по предварительному сговору для сокрытия другого преступления, разбойное нападение, похищение человека и угон автомобиля. Свою вину они признали по всем пунктам. На днях материалы уголовного дела переданы в суд. Теперь обоим фигурантам грозит серьезный тюремный срок, вплоть до пожизненного.
"Главная сложность в поимке подозреваемых заключалась в том, что ни до совершения преступления, ни после они не попадали в поле зрения правоохранительных органов, а жертву выбрали спонтанно, — резюмирует следователь. — Соответственно, их отпечатки пальцев и изображения отсутствовали в базах данных правоохранительных органов".
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Следственный комитет РФМоскваКаменск-ШахтинскийКрасносельский районПроисшествия
Популярные комментарии
Как бы то ни было, действия следствия вызывают уважение. Настоящее уважение.
20 ноября, 14:15
MrFiller
2300002
Жесть конечно, убили человека..женщину из-за денег. Затем со временем обзавелись семьями и стали жить как обычно, каково теперь их женам, когда узнают про их убийства....Это просто животные - пожизненное!
20 ноября, 11:06
FGFedor Grojs
2100000
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