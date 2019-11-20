В Китае ищут "жену" обезьяне с "человеческим лицом"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Тяньцзиньский зоопарк в Восточном Китае надеется найти самку для 19-летнего примата, который всю жизнь был "холостяком", Тяньцзиньский зоопарк в Восточном Китае надеется найти самку для 19-летнего примата, который всю жизнь был "холостяком", сообщает Daily Mail.

Капуцин прославился тем, что выражение его морды напоминает несчастное и растерянное лицо человека.

После того, как в прошлом году было опубликовано видео с обезьяной, десятки тысяч человек пришли в зоопарк, специально чтобы посмотреть на нее.

В пресс-службе рассказали, что зверек очень активный, любит играть с грязью и разбивать кокосы.

Обезьяну завезли в зоопарк в 2002 году. Раньше у капуцина было две компаньонки, но они умерли, и животное стало общаться в вольере с приматами других подвидов.