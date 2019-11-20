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РИА Новости

В Китае ищут "жену" обезьяне с "человеческим лицом"

01:47 20.11.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКапуцин
Капуцин
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Тяньцзиньский зоопарк в Восточном Китае надеется найти самку для 19-летнего примата, который всю жизнь был "холостяком", сообщает Daily Mail.
Капуцин прославился тем, что выражение его морды напоминает несчастное и растерянное лицо человека.
После того, как в прошлом году было опубликовано видео с обезьяной, десятки тысяч человек пришли в зоопарк, специально чтобы посмотреть на нее.
В пресс-службе рассказали, что зверек очень активный, любит играть с грязью и разбивать кокосы.
Обезьяну завезли в зоопарк в 2002 году. Раньше у капуцина было две компаньонки, но они умерли, и животное стало общаться в вольере с приматами других подвидов.
Сейчас вместе с ним живут еще три самки, но они не достигли половой зрелости. В зоопарке рассчитывают, что с одной из них у обезьяны с "человеческим лицом" сложится пара.
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