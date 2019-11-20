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РИА Новости

"У вас есть право попросить": Польша хочет сделать Украину своей колонией

08:00 20.11.2019 (обновлено: 16:04 20.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Максим Рубченко. Польское правительство направило в комиссию Европейского Совета по вопросам сельского хозяйства письмо с требованием не предоставлять Украине преференций для экспорта сельскохозяйственной продукции в страны ЕС. Это далеко не первая попытка Варшавы затормозить экономическое развитие соседней страны. Чего на самом деле хотят поляки — в материале РИА Новости.

Ненужные конкуренты

Авторы послания жалуются брюссельским чиновникам, что благодаря черноземным почвам, благоприятному климату, а также "низкой стоимости рабочей силы и транспорта" Украина превратилась в "очень серьезного конкурента для сельского хозяйства ЕС".
"Чрезмерный импорт кукурузы из Украины негативно влияет на польский рынок зерновых культур, — подчеркивается в письме. — Фермеры сталкиваются с проблемами при реализации продукции, цены снижаются".
Упирая на то, что "фермеры в Польше применяют высокие экологические и климатические стандарты в сельскохозяйственном производстве и им трудно конкурировать с более дешевой сельхозпродукцией, выращиваемой в других производственных условиях", Варшава требует "не предоставлять никаких преференций Украине по доступу на рынок ЕС для импорта зерновых культур".
Польским фермерам можно было бы посочувствовать, если бы не один существенный момент: они сами активно торгуют за рубежом.
"В прошлом году экспорт сельскохозяйственной продукции достиг рекордного объема в 30 миллиардов евро, — заявил министр сельского хозяйства Ян Ардановский. — Польша очень хорошо работает на международных рынках и продолжает искать новые".
По его словам, в стране даже возник дефицит портовых мощностей для перевалки зерна, так что "польские производители вынуждены пользоваться немецкими портами".
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Чтобы решить эту проблему, принято решение построить государственный зерновой терминал в одном из портов. Он будет обслуживать исключительно польских крупных производителей и фермеров.
Главный секрет успехов Варшавы на международных аграрных рынках — дешевая рабочая сила, то есть украинские гастарбайтеры.
"Напряженность на рынке труда заметно ослабляется за счет наплыва иммигрантов. Только с Украины прибыло почти 900 тысяч человек", — сообщил на этой неделе замдиректора Департамента экономического анализа польского нацбанка Яцек Котловский. Подавляющее большинство гастарбайтеров занято именно в сельском хозяйстве. Они-то и обеспечивают конкурентоспособность польской сельхозпродукции.

Сдерживание по всем фронтам

Польша не впервые пытается ограничить Украине доступ к европейским рынкам. Так, в начале ноября Варшава установила для Киева квоту на международные грузовые автоперевозки в 160 тысяч разрешений, хотя украинская сторона просила не менее двухсот тысяч.
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Это был сильный удар по Киеву. "Такие квоты мешают нашей торговле с Евросоюзом", — подчеркнул замминистра развития экономики Тарас Качка и назвал действия польских властей "экономическим геноцидом, откровенным издевательством над украинской экономикой".
Еще более острый конфликт разгорается в энергетической сфере. Заключенное в 2017 году соглашение Украины с ЕС предусматривает интеграцию национальной энергетической сети в объединенную европейскую энергосистему. В Киеве всерьез рассчитывают зарабатывать миллионы евро на экспорте дешевой электроэнергии с пятнадцати ядерных реакторов, которые пока еще работают в стране.
В энергосистему ЕС уже интегрирован так называемый Бурштынский энергоостров. Это три электростанции: Бурштынская ТЭС, Калушская ТЭЦ и Теребля-Рикская ГЭС. По планам Киева и Брюсселя в ближайшее время этот список должен пополниться Хмельницкой АЭС.
Готовность участвовать в реализации проекта выразили швейцарский энергетический концерн Alpiq, французский энергетический гигант EdF и американский Westinghouse. Речь идет об экспорте тысячи "атомных" мегаватт в Польшу и Прибалтику. Однако требуется разрешение Еврокомиссии, а его блокирует Варшава.
Поляки обоснованно опасаются, что из-за дешевого украинского электричества их собственные угольные электростанции станут нерентабельными. Мало того, Варшава сама намерена продавать топливо тепловым электростанциям Украины, реэкспортируя американский газ.
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Как известно, польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заключила долгосрочные контракты на поставку СПГ из США. В результате планы Киева по превращению в экспортера электроэнергии остаются на бумаге.

Игра в одни ворота

По сути, Варшава ведет с Киевом игру в одни ворота: делает все ради собственной выгоды и блокирует все, что может послужить укреплению украинской экономики в ущерб польским интересам. Любые претензии партнера на равноправие пресекаются на корню.
"Отношения между нашими странами не могут и не должны базироваться на принципах торга, так сказать, баш на баш, — отметил после августовского визита Владимира Зеленского в Варшаву замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, в сферу полномочий которого входит и общение с Украиной. — Целесообразнее говорить о взаимных просьбах. Когда одна сторона хочет чего-то и у нее есть определенные надежды, она обращается с просьбой, которую другая сторона способна выполнить".
В учебниках истории колониализмом называется политика эксплуатации политическими и экономическими методами менее развитых стран, использование их природных и людских ресурсов в собственных интересах.
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В итоге колонизатор добивается оптимизации торговых путей и рынков сбыта, а также получает дешевую рабочую силу. Плюс повышает собственный международный престиж и геополитический вес при заключении международных договоров.
Действия Польши в отношении Украины — выкачивание дешевых трудовых ресурсов, блокирование доступа к европейским рынкам, навязывание поставок дорогого американского газа и многое другое — полностью соответствуют этому определению.
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PGNiGЕврокомиссияВладимир ЗеленскийПольшаУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Ну шо сынок, погогли тебе твои ляхи.)))
20 ноября, 11:12
НДС 20
4371000
Украина хочет поставлять "...тысячи "атомных" мегаватт в Польшу и Прибалтику...."?! не смешите мои тапочки, им самим скоро её не будет хватать в 2020 начинают заканчиваться сроки эксплуатации блоков АЭС и если их не модернизировать или модернизировать через США, то либо ещё несколько Чернобылей или остановка АЭС, на что денег у Украины нет вот тут и вопрос готова Польша и другие страны ЕС
20 ноября, 08:42
Спиральтист ...
3411101
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