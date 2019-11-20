Российские ученые нашли новую основу для левитирующего транспорта

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) прояснили физические механизмы магнитной левитации. Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) прояснили физические механизмы магнитной левитации. Результаты исследования опубликованы в журналах "Materials Research Express", "Superconductor Science and Technology", "Journal of Physics: Conference Series".

По мнению авторов, это расширяет перспективы использования высокотемпературных сверхпроводников в создании новых двигателей, подшипников и кинетических накопителей энергии.

Наиболее часто сверхпроводники используют для создания проводов и кабелей. Это связано с их основным свойством – отсутствием сопротивления электрическому току. В отличие от обычных проводников, например, меди или алюминия, они абсолютно не нагреваются, если через них пропустить ток. Отсутствие нагрева означает, что энергия не теряется и эффективность работы кабеля в рабочем режиме практически равна ста процентам.

По словам ученых, сверхпроводники обладают еще одним исключительным свойством – они выталкивают магнитное поле из своего объема. А это значит, что на поверхность сверхпроводника не упадет помещенный над ним магнит. Он будет парить на некоторой высоте.

Эксперты отметили, что в силу квантовой природы сверхпроводящего состояния, магнит и сверхпроводник становятся "привязанными" друг к другу, независимо от перемещений относительно друг друга. Это явление называют магнитной левитацией. Ученые исследовали его на новых современных материалах - гибких сверхпроводящих ленточных композитах.

"Такие материалы обладают повышенными функциональными характеристиками по сравнению с традиционными объемными керамическими сверхпроводниками. Результаты наших обширных экспериментальных и теоретических работ прояснили физические механизмы магнитной левитации и показали безусловную перспективность использования высокотемпературных сверхпроводящих лент в магнито-левитационных системах", - прокомментировал руководитель Лаборатории сверхпроводимости и магнитных явлений Института Лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ профессор Игорь Руднев.