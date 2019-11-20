В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. На острове Нисирос в Эгейском море британский турист получил ожоги первой и второй степеней во время поездки на давно потухший вулкан, На острове Нисирос в Эгейском море британский турист получил ожоги первой и второй степеней во время поездки на давно потухший вулкан, сообщает The Sun.

22-летний Томас Грандон прилетел в Грецию с подругой Шарлоттой. Пара отправилась посмотреть на вулкан Нисирос, который последний раз извергался в 1888 году.

Во время прогулки Томас надавил ногой на поверхность, и из-под земли вырвался пар, температура которого — 165 градусов по Цельсию. Турист вспоминает, что кричал от боли. Нога была обожжена от стопы до колена.