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РИА Новости

В Греции турист получил сильный ожог, отправившись на потухший вулкан

02:32 20.11.2019
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаТуристы осматривают вулкан на греческом острове Нисирос
Туристы осматривают вулкан на греческом острове Нисирос
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. На острове Нисирос в Эгейском море британский турист получил ожоги первой и второй степеней во время поездки на давно потухший вулкан, сообщает The Sun.
22-летний Томас Грандон прилетел в Грецию с подругой Шарлоттой. Пара отправилась посмотреть на вулкан Нисирос, который последний раз извергался в 1888 году.
Во время прогулки Томас надавил ногой на поверхность, и из-под земли вырвался пар, температура которого — 165 градусов по Цельсию. Турист вспоминает, что кричал от боли. Нога была обожжена от стопы до колена.
Пострадавшему потребовалось пять дней специального лечения, чтобы на коже зажили раны. Он призывает путешественников, отправляющихся на остров, быть максимально осторожным. И добавляет, что на вулкане не было никаких указателей или ограждений.
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