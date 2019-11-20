В Индии деревенские жители избили австралийского туриста

Как пишет издание, 35-летний Уильям К. Джеймс сел в автобус, чтобы добраться из небольшого городка Бадами (там расположены достопримечательности — четыре пещерных храма) в Багалкот. Пока неизвестно, как путешественник оказался в одной из окрестных деревень. Местные жители сказали, что он плохо обращался с женщинами, за что они связали и избили его.