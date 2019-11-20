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РИА Новости

В Индии деревенские жители избили австралийского туриста

00:41 20.11.2019
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© РИА Новости / Евгений БезекаПроблема маоизма в Чхаттисгарх в Индии
Проблема маоизма в Чхаттисгарх в Индии
© РИА Новости / Евгений Безека
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В индийском штате Карнатака жители деревни Конканакоппа избили австралийского туриста, который, по их словам, некрасиво вел себя с женщинами, сообщает The News Minute.
Как пишет издание, 35-летний Уильям К. Джеймс сел в автобус, чтобы добраться из небольшого городка Бадами (там расположены достопримечательности — четыре пещерных храма) в Багалкот. Пока неизвестно, как путешественник оказался в одной из окрестных деревень. Местные жители сказали, что он плохо обращался с женщинами, за что они связали и избили его.
После нападения австралийца доставили в ближайшую больницу. Врачи констатировали, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его жизнь вне опасности.
Полиция расследует обстоятельства произошедшего. Служащие проинформировали посольство Австралии об инциденте и отметили, что в округе не распространены нападения на туристов.
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