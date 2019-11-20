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РИА Новости

Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!"

02:23 20.11.2019 (обновлено: 02:25 20.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЕжегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!"
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет!
© РИА Новости / Илья Питалев
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Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" – одна из ведущих площадок по привлечению капитала в российскую экономику, улучшению инвестиционного климата и развитию внешних экономических и деловых связей страны.
Организатором форума является ВТБ Капитал.
Мероприятие проходит ежегодно с 2009 года. В его работе принимают участие российские государственные чиновники высокого уровня, представители российского и иностранного бизнеса, международные эксперты, руководители крупных международных компаний и т.д.
Программа форума ежегодно затрагивает ключевые тренды в мировой экономике: экономическое развитие России, стратегии ускорения регионального роста, тенденции на рынках долгового и акционерного капиталов, а также ряд других вопросов, касающихся бизнеса и инвестиций.
На пленарных заседаниях всех форумов выступал Владимир Путин (в 2009-2011 годах в качестве премьер-министра РФ, далее – как президент РФ).
Генеральным информационным партнером форума является МИА "Россия сегодня".
ВТБ Капитал неоднократно становился обладателем международных наград за проведение инвестиционных форумов "Россия зовет!". Мероприятие было отмечено авторитетными премиями в сфере коммуникаций Corporate & Financial Awards журнала Communicate Magazine, IPRA Golden World Awards Международной ассоциации по связям с общественностью, а также было признано "Лучшей международной конференцией, посвященной России" по результатам Extel Survey.
Первый ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" прошел с 29 сентября по 1 октября 2009 года в Москве. В нем приняли участие более 1,5 тысяч гостей и делегатов из 24 стран. В рамках мероприятия состоялось более тысячи индивидуальных встреч представителей российских компаний с инвесторами. Более 50 спикеров – руководители государства, российского и международного бизнеса – выступили на пленарной сессии и панельных дискуссиях. Среди главных тем форума: "Мировой финансовый кризис: уроки и пути выхода", "Корпоративное управление в России", "Международные инвестиции" и т.д.
Второй инвестиционный форум "Россия зовет!" был проведен 5-7 октября 2010 года. В мероприятии участвовали 1,9 тысяч делегатов, включая почти 500 инвесторов. На пленарных сессиях и панельных дискуссиях выступили 46 спикеров, состоялись более тысячи встреч между представителями российской и зарубежной деловой элиты и инвесторами. В ходе дискуссии участники обсудили вопросы, связанные с привлечением иностранных участников на российские площадки, а также перспективы создания международного финансового центра в российской столице.
Третий ежегодный инвестиционный форум "Россия зовет!" прошел с 5 по 7 октября 2011 года. В его работе приняли участие более двух тысяч человек, из них более 500 инвесторов из России, Европы, США, Ближнего Востока и Африки и около 300 топ-менеджеров ведущих российских компаний. В последний день мероприятия состоялись два круглых стола, во время которых обсуждались актуальные вопросы рынков долгового и акционерного капитала России, тенденции и текущее состояние, а также возможности российских компаний в области привлечения инвестиций.
Четвертый инвестиционный форум "Россия зовет!" состоялся 2-4 октября 2012 года, в нем приняли участие более 1,8 тысяч гостей, в том числе более 400 международных экспертов и российских инвесторов. Среди основных тем форума – новая мировая экономическая архитектура, стратегические возможности России, приоритеты макроэкономической политики, а также обеспечение устойчивого экономического роста страны.
Пятый инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" прошел в Москве 1-3 октября 2013 года. Он собрал более двух тысяч гостей. В течение трех дней его участники обсудили наиболее актуальные вопросы современной российской и глобальной экономики. Были затронуты темы будущего российской и мировой финансовой системы, инвестиционных моделей роста. Был подписан ряд документов: соглашение между Банком ВТБ и Правительством Удмуртии о реализации проекта строительства и эксплуатации платных мостовых переходов в регионе, Меморандум о взаимопонимании между Группой ВТБ и Китайской государственной нефтегазовой корпорацией CNPC и т.д.
Шестой ежегодный форум "Россия зовет!" был проведен с 1 по 2 октября 2014 года и собрал более двух тысяч гостей. Среди тем форума – приоритеты и направления развития российской экономики, макроэкономическая политика, а также увеличение темпов регионального роста. Центральным событием второго дня работы форума стала пленарная сессия "Развитие России: в поисках новых возможностей". В мероприятии приняли участие более 400 представителей ключевых международных и российских СМИ.
Седьмой инвестиционный форум "Россия зовет!" был проведен 13-14 октября 2015 года.
Участники (более двух тысяч гостей) обсудили актуальные вопросы современной российской и глобальной экономики. Среди тем форума – построение долгосрочного сотрудничества, создание условий для экономического развития, обеспечение макроэкономической устойчивости, а также выявление конкурентных преимуществ и использование новых возможностей. В работе форума приняли участие более 480 представителей ключевых международных и российских СМИ.
Восьмой ежегодный инвестиционный форум "Россия зовет!" прошел в Москве 12-14 октября 2016 года. Трехдневный форум привлек свыше двух тысяч гостей, включая 500 инвесторов из 60 стран мира, представителей власти и глав ведущих глобальных корпораций. Гости форума обсудили наиболее важные экономические вопросы в глобальном контексте, тенденции экспорта и импортозамещения, а также поделились своими взглядами на пути дальнейшего взаимного сотрудничества. В рамках форума было организовано около тысячи деловых встреч для представителей российских компаний и инвесторов.
Девятый инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" прошел с 24 по 26 октября 2017 года. В мероприятии приняли участие свыше 2500 гостей, включая более 500 инвесторов из 60 стран мира, представителей власти и глав ведущих глобальных корпораций. В рамках форума прошла макроэкономическая панельная дискуссия, были обсуждены вопросы экономического роста, денежно-кредитной политики, усиления конкурентоспособности российской экономики и повышения мобильности ресурсов.
Десятый ежегодный форум "Россия зовет!" был проведен с 28 по 30 ноября 2018 года и собрал более 2500 гостей, включая более 500 иностранных делегатов из 63 стран мира. Для представителей российских компаний и инвесторов было организовано более 900 деловых встреч. Кроме этого, банк ВТБ подписал ряд значимых соглашений, включая меморандум о расширении сотрудничества между банком ВТБ и "ДОМ.РФ", соглашения о сотрудничестве между ВТБ и Роскосмосом и соглашение о сотрудничестве между банком ВТБ, а также между ОАО "РЖД" и "ТрансТелеком" по проекту "Единая Транспортная Карта".
Одиннадцатый ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет" состоится 20-22 ноября 2019 года в Центре международной торговли в Москве.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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