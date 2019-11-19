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РИА Новости

Гутерреш выступил за укрепление сотрудничества ООН и ШОС

23:47 19.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 19 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает за дальнейшее укрепление сотрудничества ООН и ШОС – оно внесет положительный вклад в жизнь населения Евразии.
"Я уверен, что, объединив усилия, ООН и ШОС могут внести позитивный вклад в жизнь людей в Евразии, укрепляя региональное сотрудничество на всех уровнях", - сказал Гутерреш, выступая на мероприятии, посвященном сотрудничеству ООН и ШОС.
Заседание Генеральной ассамблеи ООН
17 января, 11:50
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Генсек указал, что ожидает дальнейшего активного взаимодействия и тесного сотрудничества ШОС с Управлением ООН по наркотикам и преступности и Региональным центром ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии.
По его словам, система ООН работает со странами ШОС в целях поддержки усилий по предупреждению терроризма и борьбы с ним в контексте устранения коренных причин.
"Мы сталкиваемся со все более сложной обстановкой в сфере глобальной безопасности. Необходимо улучшить наше понимание взаимосвязи между терроризмом, транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков", - указал Гутерреш.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
8 июля 2015, 12:13
Шанхайская организация сотрудничестваВ организацию входят входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Афганистан, Индия, Иран, Монголия и Пакистан.
"Эти взаимосвязанные вопросы важны для стабильности и безопасности государств-членов ШОС, и мы являемся вашими партнерами в их решении. Устранение организаций, занимающихся торговлей людьми, и борьба с преступным использованием маршрутов имеет решающее значение для борьбы с перемещением иностранных террористов и оружия, в том числе из Ирака и Сирии, а также в направлении этих стран", - указал Гутереш.
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Антониу ГутеррешЕвразияШОСООНВ мире
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