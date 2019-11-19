Гутерреш выступил за укрепление сотрудничества ООН и ШОС

ООН, 19 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает за дальнейшее укрепление сотрудничества ООН ШОС – оно внесет положительный вклад в жизнь населения Евразии.

"Я уверен, что, объединив усилия, ООН и ШОС могут внести позитивный вклад в жизнь людей в Евразии, укрепляя региональное сотрудничество на всех уровнях", - сказал Гутерреш, выступая на мероприятии, посвященном сотрудничеству ООН и ШОС.

Генсек указал, что ожидает дальнейшего активного взаимодействия и тесного сотрудничества ШОС с Управлением ООН по наркотикам и преступности и Региональным центром ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии.

По его словам, система ООН работает со странами ШОС в целях поддержки усилий по предупреждению терроризма и борьбы с ним в контексте устранения коренных причин.

"Мы сталкиваемся со все более сложной обстановкой в сфере глобальной безопасности. Необходимо улучшить наше понимание взаимосвязи между терроризмом, транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков", - указал Гутерреш.