Гутерреш выступил за укрепление сотрудничества ООН и ШОС

ООН, 19 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает за дальнейшее укрепление сотрудничества ООН и ШОС – оно внесет положительный вклад в жизнь населения Евразии.
"Я уверен, что, объединив усилия, ООН и ШОС могут внести позитивный вклад в жизнь людей в Евразии, укрепляя региональное сотрудничество на всех уровнях", - сказал Гутерреш, выступая на мероприятии, посвященном сотрудничеству ООН и ШОС.
Генсек указал, что ожидает дальнейшего активного взаимодействия и тесного сотрудничества ШОС с Управлением ООН по наркотикам и преступности и Региональным центром ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии.
По его словам, система ООН работает со странами ШОС в целях поддержки усилий по предупреждению терроризма и борьбы с ним в контексте устранения коренных причин.
"Мы сталкиваемся со все более сложной обстановкой в сфере глобальной безопасности. Необходимо улучшить наше понимание взаимосвязи между терроризмом, транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков", - указал Гутерреш.
"Эти взаимосвязанные вопросы важны для стабильности и безопасности государств-членов ШОС, и мы являемся вашими партнерами в их решении. Устранение организаций, занимающихся торговлей людьми, и борьба с преступным использованием маршрутов имеет решающее значение для борьбы с перемещением иностранных террористов и оружия, в том числе из Ирака и Сирии, а также в направлении этих стран", - указал Гутереш.