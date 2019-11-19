Сейм Польши выразил вотум доверия правительству

ВАРШАВА, 19 ноя — РИА Новости. Сейм (нижняя палата парламента) Сейм (нижняя палата парламента) Польши выразил вотум доверия правительству Матеуша Моравецкого , передает корреспондент РИА Новости.

После состоявшихся 13 октября в Польше парламентских выборов правительство страны в соответствии с Конституцией ушло в отставку. На прошлой неделе президент Анджей Дуда вновь назначил Моравецкого главой кабинета министров. Законодательная процедура предусматривает получение правительством вотума доверия от сейма.

В ходе голосования правительство Моравецкого не столкнулось с трудностями, так как депутаты правящей партии "Право и справедливость" имеют большинство.

До голосования премьер выступил перед депутатами с программной речью. Он пообещал продолжать социальную политику, выступил против признания нетрадиционных семей, пообещал рост экономики страны на два-три процента быстрее, чем в еврозоне, потребовал учитывать ситуацию в Польше при решении вопросов защиты климата.

Во время обсуждения выступления в сейме Моравецкого жестко раскритиковали представители оппозиции. Так, глава крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына выразил недовольство тем, что в новом правительстве ключевые министры сохранили свои посты.