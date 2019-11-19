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РИА Новости

Сейм Польши выразил вотум доверия правительству

23:41 19.11.2019 (обновлено: 00:00 20.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМатеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 ноя — РИА Новости. Сейм (нижняя палата парламента) Польши выразил вотум доверия правительству Матеуша Моравецкого, передает корреспондент РИА Новости.
После состоявшихся 13 октября в Польше парламентских выборов правительство страны в соответствии с Конституцией ушло в отставку. На прошлой неделе президент Анджей Дуда вновь назначил Моравецкого главой кабинета министров. Законодательная процедура предусматривает получение правительством вотума доверия от сейма.
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В ходе голосования правительство Моравецкого не столкнулось с трудностями, так как депутаты правящей партии "Право и справедливость" имеют большинство.
До голосования премьер выступил перед депутатами с программной речью. Он пообещал продолжать социальную политику, выступил против признания нетрадиционных семей, пообещал рост экономики страны на два-три процента быстрее, чем в еврозоне, потребовал учитывать ситуацию в Польше при решении вопросов защиты климата.
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Во время обсуждения выступления в сейме Моравецкого жестко раскритиковали представители оппозиции. Так, глава крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына выразил недовольство тем, что в новом правительстве ключевые министры сохранили свои посты.
"Те же министры, которые ответственны за рост цен, за нехватку дорожных инвестиций, за многое другое. Тот же самый министр здравоохранения, который ответственен за нехватку лекарств, министр обороны, ответственный за хаос в польской армии", — сказал Схетына.
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Матеуш МоравецкийАнджей ДудаПольшаВ мире
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