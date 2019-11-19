Пушков прокомментировал заявление Германии по транзиту газа через Украину

"Придите в себя!" Экономист прокомментировал претензии Киева по газу "Газпром" в качестве условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа назвал взаимный отказ от претензий и урегулирование судебных споров. Как отметил в эфире радио Sputnik экономист Владислав Гинько, претензии украинской стороны выглядят просто абсурдными.