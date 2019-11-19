Пушков прокомментировал заявление Германии по транзиту газа через Украину

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Газовые соглашения оказались под угрозой срыва по вине Украины, заявил сенатор Алексей Пушков.
Так политик прокомментировал слова главы немецкого МИД Хайко Мааса, заявившего, что транзит российского газа через Украину должен продолжаться в следующем году.
"Так это "Газпром" и предложил "Нафтогазу": продлить транзит на год. Если же Киев откажется, транзит прекратится не по вине России, а Украины", — написал Пушков в твиттере.
Он отметил, что в необходимости продления контракта Берлину следует убеждать Киев, а не Москву.
Действующие контракты России и Украины на транзит топлива истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, пока безрезультатно.
Накануне "Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт или заключить новый. При этом, по условиям российской компании, обе стороны должны отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже, прекратить судебные разбирательства, Украине также следует отменить решение Антимонопольного комитета о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а "Нафтогазу" — отозвать ходатайство об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании. В украинской компании назвали это предложение неприемлемым.
6 ноября, 16:54Сказано в эфире"Придите в себя!" Экономист прокомментировал претензии Киева по газу"Газпром" в качестве условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа назвал взаимный отказ от претензий и урегулирование судебных споров. Как отметил в эфире радио Sputnik экономист Владислав Гинько, претензии украинской стороны выглядят просто абсурдными.