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РИА Новости

Палата представителей США приняла временный бюджет до 20 декабря

23:27 19.11.2019
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© REUTERS / Siphiwe SibekoЗаседание Палаты представителей США
Заседание Палаты представителей США
© REUTERS / Siphiwe Sibeko
Заседание Палаты представителей США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Палата представителей США во вторник приняла временный бюджет страны до 20 декабря, свидетельствуют итоги голосования.
За документ высказался 231 член палаты (в основном демократы), против – 191 (в основном республиканцы), еще девять членов не голосовали.
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Документ определяет порядок финансирования большей части федеральных министерств, не включая министерство обороны и другие ведомства, отвечающие за национальную оборону.
Это уже не первое временное продление бюджета. Финансовый 2019 год закончился в США 1 октября и тогда законодатели приняли кратковременный бюджет до 21 ноября.
В теории, если руководство конгресса и Белый дом не договорятся по бюджету, США грозит очередной "шатдаун".
Белый дом ранее говорил, что президент Дональд Трамп подпишет временный бюджет, если только он не помешает ему финансировать строительство стены на границе с Мексикой.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
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Временный бюджетный закон позволяет не допустить "шатдауна", когда в отсутствие утвержденного бюджета приостанавливают работу государственные учреждения. Последний шатдаун в декабре 2018 — январе 2019 года был вызван разногласиями Трампа и конгресса и стал наиболее продолжительным в истории. В результате последнего "шатдауна" Трамп не получил искомых средств на стену, но перераспределил на эти цели средства Пентагона, несмотря на возмущение в конгрессе.
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