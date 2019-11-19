Палата представителей США приняла временный бюджет до 20 декабря

ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Палата представителей США во вторник приняла временный бюджет страны до 20 декабря, свидетельствуют итоги голосования.

За документ высказался 231 член палаты (в основном демократы), против – 191 (в основном республиканцы), еще девять членов не голосовали.

Документ определяет порядок финансирования большей части федеральных министерств, не включая министерство обороны и другие ведомства, отвечающие за национальную оборону.

Это уже не первое временное продление бюджета. Финансовый 2019 год закончился в США 1 октября и тогда законодатели приняли кратковременный бюджет до 21 ноября.

В теории, если руководство конгресса и Белый дом не договорятся по бюджету, США грозит очередной "шатдаун".

Белый дом ранее говорил, что президент Дональд Трамп подпишет временный бюджет, если только он не помешает ему финансировать строительство стены на границе с Мексикой.