Правозащитники осудили действия полиции при подавлении протестов в Боливии

Сотрудники сил безопасности во время столкновений со сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе. Архивное фото

Сотрудники сил безопасности во время столкновений со сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе

МЕХИКО, 19 ноя - РИА Новости. Межамериканская комиссия по правам человека CIDH осудила чрезмерное применение силы полицией и армией Межамериканская комиссия по правам человека CIDH осудила чрезмерное применение силы полицией и армией Боливии для подавления демонстраций.

"Решительно осуждаем чрезмерное применение силы в результате совместных действий Национальной полиции и Вооруженных сил для подавления недавних демонстраций в Боливии", - говорится в заявлении на сайте комиссии.

CIDH призвала государство не допустить безнаказанности, гарантировать право на мирные собрания, а также принять срочные меры для сохранения жизни и неприкосновенности граждан.

Утром во вторник стало известно об очередной гибели протестующего в Ла Пасе, где сторонники экс-президента Эво Моралеса попытались взять штурмом предприятие боливийской нефтегазовой компании YPFB. Моралес возложил ответственность за убийство мирного протестующего на временное правительство Боливии.

По официальной информации, с 20 октября в Боливии погибли 23 человека, 715 получили ранения, 624 арестованы.

Блокада нефтеперерабатывающего завода в Сенкате сторонниками бывшего президента Эво Моралеса привела к тому, что с 14 ноября национальная нефтегазовая компания YPFB прекратила поставки бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа в столичный регион. В столице прекратил работу общественный транспорт. И.о. президента Жанин Аньес назначила на должность главы Национального агентства углеводородов ANH генерала армии Виктора Уго Самору, поручив ему вопрос обеспечения столичного региона топливом.