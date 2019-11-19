Правозащитники осудили действия полиции при подавлении протестов в Боливии

МЕХИКО, 19 ноя - РИА Новости. Межамериканская комиссия по правам человека CIDH осудила чрезмерное применение силы полицией и армией Боливии для подавления демонстраций.
"Решительно осуждаем чрезмерное применение силы в результате совместных действий Национальной полиции и Вооруженных сил для подавления недавних демонстраций в Боливии", - говорится в заявлении на сайте комиссии.
CIDH призвала государство не допустить безнаказанности, гарантировать право на мирные собрания, а также принять срочные меры для сохранения жизни и неприкосновенности граждан.
Утром во вторник стало известно об очередной гибели протестующего в Ла Пасе, где сторонники экс-президента Эво Моралеса попытались взять штурмом предприятие боливийской нефтегазовой компании YPFB. Моралес возложил ответственность за убийство мирного протестующего на временное правительство Боливии.
По официальной информации, с 20 октября в Боливии погибли 23 человека, 715 получили ранения, 624 арестованы.
Блокада нефтеперерабатывающего завода в Сенкате сторонниками бывшего президента Эво Моралеса привела к тому, что с 14 ноября национальная нефтегазовая компания YPFB прекратила поставки бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа в столичный регион. В столице прекратил работу общественный транспорт. И.о. президента Жанин Аньес назначила на должность главы Национального агентства углеводородов ANH генерала армии Виктора Уго Самору, поручив ему вопрос обеспечения столичного региона топливом.
На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего 10 ноября он объявил об отставке. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.