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РИА Новости

Правозащитники осудили действия полиции при подавлении протестов в Боливии

23:20 19.11.2019
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© REUTERS / Henry RomeroСотрудники сил безопасности во время столкновений со сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе
Сотрудники сил безопасности во время столкновений со сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе
© REUTERS / Henry Romero
Сотрудники сил безопасности во время столкновений со сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе. Архивное фото
Правозащитники осудили действия полиции при подавлении протестов в Боливии
МЕХИКО, 19 ноя - РИА Новости. Межамериканская комиссия по правам человека CIDH осудила чрезмерное применение силы полицией и армией Боливии для подавления демонстраций.
"Решительно осуждаем чрезмерное применение силы в результате совместных действий Национальной полиции и Вооруженных сил для подавления недавних демонстраций в Боливии", - говорится в заявлении на сайте комиссии.
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CIDH призвала государство не допустить безнаказанности, гарантировать право на мирные собрания, а также принять срочные меры для сохранения жизни и неприкосновенности граждан.
Утром во вторник стало известно об очередной гибели протестующего в Ла Пасе, где сторонники экс-президента Эво Моралеса попытались взять штурмом предприятие боливийской нефтегазовой компании YPFB. Моралес возложил ответственность за убийство мирного протестующего на временное правительство Боливии.
По официальной информации, с 20 октября в Боливии погибли 23 человека, 715 получили ранения, 624 арестованы.
Блокада нефтеперерабатывающего завода в Сенкате сторонниками бывшего президента Эво Моралеса привела к тому, что с 14 ноября национальная нефтегазовая компания YPFB прекратила поставки бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа в столичный регион. В столице прекратил работу общественный транспорт. И.о. президента Жанин Аньес назначила на должность главы Национального агентства углеводородов ANH генерала армии Виктора Уго Самору, поручив ему вопрос обеспечения столичного региона топливом.
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На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего 10 ноября он объявил об отставке. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.
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Смена власти в БоливииЭво МоралесБоливияВ мире
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