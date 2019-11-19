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РИА Новости

В Боливии протестующий погиб в столкновениях с полицией

22:59 19.11.2019
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© REUTERS / Henry RomeroПрименение слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса
Применение слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса
© REUTERS / Henry Romero
Применение слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса. Архивное фото
МЕХИКО, 19 ноя - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате столкновений с полицией, которые произошли у нефтеперерабатывающего завода Сенката в Эль Альто, Боливия после отправки в столицу колонны цистерн с топливом.
"Погибший скончался на моих руках от огнестрельного ранения в область сердца", - заявил телеканалу RT врач скорой помощи на месте событий.
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По сообщениям местных СМИ, столкновения произошли посте отправки конвоя с топливом в Ла Пас, когда протестующие попытались вернуть контроль над заводом боливийской нефтегазовой корпорации YPFB. При помощи динамита протестующие взорвали стену предприятия, после чего находящиеся внутри склада нефтепродуктов силы полиции открыли огонь.
Экс-президент Эво Моралес возложил ответственность за убийство мирного протестующего на временное правительство Боливии.
"Правительство де-факто, действующее как военная диктатура, вновь убивает моих братьев в Эль Альто, которые мирно сопротивляются перевороту и борются за защиту жизни и демократии", - написал Моралес в Twitter.
Блокада нефтеперерабатывающего завода в Сенкате сторонниками бывшего президента Эво Моралеса привела к тому, что с 14 ноября национальная нефтегазовая компания YPFB прекратила поставки бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа в столичный регион. В столице прекратил работу общественный транспорт. И.о. президента Жанин Аньес назначила на должность главы Национального агентства углеводородов ANH генерала армии Виктора Уго Самору, поручив ему вопрос обеспечения столичного региона топливом.
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На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего 10 ноября он объявил об отставке. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.
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