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РИА Новости

Премьер Эстонии назвал НАТО гарантом безопасности стран Балтии

22:46 19.11.2019 (обновлено: 22:47 19.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Spring storm в Эстонии
Военные учения НАТО Spring storm в Эстонии
© РИА Новости / Сергей Степанов
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ТАЛЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, комментируя высказывание главы МВД о том, что НАТО находится в кризисе и есть сомнения, что альянс окажет Эстонии помощь в случае необходимости, выразил уверенность, что НАТО остается гарантом безопасности Эстонии и других стран Балтии.
Глава МВД Эстонии Март Хельме ранее заявил, что альянс находится в кризисе и больше нельзя надеяться, что НАТО в любой ситуации гарантирует Эстонии территориальную целостность и независимость.
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"Все планы Эстонии сводятся к развитию нашего независимого оборонного потенциала и членству в НАТО. Альянс жизнеспособен и функционирует как в военном, так и в политическом отношении в Европе и за ее пределами. Я это хорошо знаю из встреч с главами государств и правительств НАТО, а также, например, недавнего визита в Афганистан, где в составе миссии служат и наши военные", - написал во вторник Ратас в Facebook.
Премьер напомнил, что с 2014 года союзники по НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с авиабазы "Эмари" под Таллином, а с 2017 года в республике дислоцирован международный батальон НАТО под руководством Британии.
"Мы благодарны всем нашим союзникам за их вклад. Сегодняшняя безопасность Эстонии однозначно гарантирована", - добавил Ратас.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса.
Шпротивление
Вчера, 18:52
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Юри РатасНАТОЭстонияСШАБезопасностьВ мире
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