Премьер Эстонии назвал НАТО гарантом безопасности стран Балтии

ТАЛЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Премьер-министр Эстонии Юри Ратас , комментируя высказывание главы МВД о том, что НАТО находится в кризисе и есть сомнения, что альянс окажет Эстонии помощь в случае необходимости, выразил уверенность, что НАТО остается гарантом безопасности Эстонии и других стран Балтии.

Глава МВД Эстонии Март Хельме ранее заявил, что альянс находится в кризисе и больше нельзя надеяться, что НАТО в любой ситуации гарантирует Эстонии территориальную целостность и независимость.

"Все планы Эстонии сводятся к развитию нашего независимого оборонного потенциала и членству в НАТО. Альянс жизнеспособен и функционирует как в военном, так и в политическом отношении в Европе и за ее пределами. Я это хорошо знаю из встреч с главами государств и правительств НАТО, а также, например, недавнего визита в Афганистан, где в составе миссии служат и наши военные", - написал во вторник Ратас в Facebook

Премьер напомнил, что с 2014 года союзники по НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с авиабазы "Эмари" под Таллином, а с 2017 года в республике дислоцирован международный батальон НАТО под руководством Британии.

"Мы благодарны всем нашим союзникам за их вклад. Сегодняшняя безопасность Эстонии однозначно гарантирована", - добавил Ратас.