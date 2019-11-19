Сенат Боливии отложил заседание по вопросам отставки Моралеса

МЕХИКО, 19 ноя - РИА Новости. Спикер сената Спикер сената Боливии Ева Копа отложила парламентскую сессию, на которой депутаты должны были принять решение по заявлению Эво Моралеса о сложении полномочий президента, а также определить сроки и порядок проведения следующих выборов.

"Сессия, назначенная на 18.30 19 ноября, будет отложена с целью создания обстановки, способствующей диалогу и умиротворению страны", - говорится во внутреннем документе сената, который опубликовало издание Deber

Ранее президент Эво Моралес в интервью агентству Блумберг выразил мнение, что именно Ева Копа, которая приступила к исполнению обязанностей спикера сената 14 ноября, должна была занять пост президента страны, поскольку набрала необходимый кворум для того, чтобы возглавить верхнюю палату парламента.

Временный президент Боливии Жанин Аньес была назначена спикером сената после отставки Адрианы Сальватьеры и немедленно объявила себя президентом Боливии. Аньес не получила в сенате необходимого для назначения на пост президента кворума, однако получила одобрение конституционного суда страны.