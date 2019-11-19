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РИА Новости

Сенат Боливии отложил заседание по вопросам отставки Моралеса

22:39 19.11.2019
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© REUTERS / Luis CortesЭво Моралес в Мехико
Эво Моралес в Мехико
© REUTERS / Luis Cortes
Эво Моралес в Мехико. Архивное фото
МЕХИКО, 19 ноя - РИА Новости. Спикер сената Боливии Ева Копа отложила парламентскую сессию, на которой депутаты должны были принять решение по заявлению Эво Моралеса о сложении полномочий президента, а также определить сроки и порядок проведения следующих выборов.
"Сессия, назначенная на 18.30 19 ноября, будет отложена с целью создания обстановки, способствующей диалогу и умиротворению страны", - говорится во внутреннем документе сената, который опубликовало издание Deber.
Стефан Дюжаррик
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Ранее президент Эво Моралес в интервью агентству Блумберг выразил мнение, что именно Ева Копа, которая приступила к исполнению обязанностей спикера сената 14 ноября, должна была занять пост президента страны, поскольку набрала необходимый кворум для того, чтобы возглавить верхнюю палату парламента.
Временный президент Боливии Жанин Аньес была назначена спикером сената после отставки Адрианы Сальватьеры и немедленно объявила себя президентом Боливии. Аньес не получила в сенате необходимого для назначения на пост президента кворума, однако получила одобрение конституционного суда страны.
Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
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