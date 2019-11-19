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РИА Новости

Трамп заявил об увеличении военного контингента США в Саудовской Аравии

22:29 19.11.2019 (обновлено: 22:30 19.11.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. США в ближайшие недели направят дополнительные подразделения в Саудовскую Аравию для защиты ее нефтяных объектов, говорится в распространенном во вторник письме президента Дональда Трампа конгрессу.
"Первые из этих дополнительных подразделений уже прибыли в Саудовскую Аравию, остальные прибудут в ближайшие недели. С этими дополнительными силами общее число личного состава вооруженных сил Соединенных Штатов в королевстве Саудовской Аравии составит примерно 3 тысячи человек", - сказано в документе.
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Они останутся там, пока их присутствие будет необходимо, уточняет Трамп.
В Саудовскую Аравию также будут направлены радары и противоракетные системы.
Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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Дональд ТрампСаудовская АравияСШАВ мире
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