Трамп заявил об увеличении военного контингента США в Саудовской Аравии

"Первые из этих дополнительных подразделений уже прибыли в Саудовскую Аравию, остальные прибудут в ближайшие недели. С этими дополнительными силами общее число личного состава вооруженных сил Соединенных Штатов в королевстве Саудовской Аравии составит примерно 3 тысячи человек", - сказано в документе.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.