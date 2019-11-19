Власти Ирана рассказали, когда в стране восстановят работу интернета

В понедельник он заявлял о возможном решении проблем с интернет-связью во вторник, однако до сих пор интернет действует ограниченно - зайти можно в основном на сайты с национальным доменом .ir, реже - на сайты с международным доменом .com, в основном это касается иранских новостных агентств.