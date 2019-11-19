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РИА Новости

Власти Ирана рассказали, когда в стране восстановят работу интернета

22:19 19.11.2019 (обновлено: 22:26 19.11.2019)
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© AP PhotoАкция протеста в Исхафане
Акция протеста в Исхафане
© AP Photo
Акция протеста в Исхафане. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 19 ноя - РИА Новости. Связь с интернетом в Иране будет восстановлена по мере возвращения к спокойной обстановке, заявил официальный представитель правительства Али Рабии.
"Интернет будет подключен, как только появится уверенность в том, что в провинциях установилась спокойная обстановка, а интернетом не будут пользоваться в корыстных целях", - цитирует Рабии агентство IRNA.
Майк Помпео
18 ноября, 23:05
Помпео призвал власти Ирана восстановить работу интернета
В понедельник он заявлял о возможном решении проблем с интернет-связью во вторник, однако до сих пор интернет действует ограниченно - зайти можно в основном на сайты с национальным доменом .ir, реже - на сайты с международным доменом .com, в основном это касается иранских новостных агентств.
Решение ограничить выход в Сеть было принято высшим советом национальной безопасности Ирана после того, как в стране в пятницу начались протесты и беспорядки, связанные с повышением цен на бензин. Проблемы с интернетом начали ощущаться в субботу, то есть на следующий день.
В свою очередь, официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что отключение интернета оказалось запоздалым, сообщает агентство ISNA.
Протест в Тегеране
Вчера, 14:11
В ООН призвали Иран отказаться от оружия при разгоне митингов
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Али РабииИранВ мире
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