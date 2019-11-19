Власти Ирана рассказали, когда в стране восстановят работу интернета

"Интернет будет подключен, как только появится уверенность в том, что в провинциях установилась спокойная обстановка, а интернетом не будут пользоваться в корыстных целях", - цитирует Рабии агентство IRNA.
18 ноября, 23:05Помпео призвал власти Ирана восстановить работу интернета
В понедельник он заявлял о возможном решении проблем с интернет-связью во вторник, однако до сих пор интернет действует ограниченно - зайти можно в основном на сайты с национальным доменом .ir, реже - на сайты с международным доменом .com, в основном это касается иранских новостных агентств.
Решение ограничить выход в Сеть было принято высшим советом национальной безопасности Ирана после того, как в стране в пятницу начались протесты и беспорядки, связанные с повышением цен на бензин. Проблемы с интернетом начали ощущаться в субботу, то есть на следующий день.
В свою очередь, официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что отключение интернета оказалось запоздалым, сообщает агентство ISNA.