Британское посольство ответило на сообщения о визах российским журналистам

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Посольство Великобритании в РФ не говорит об отдельных визовых заявлениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе диппредставительства в ответ на просьбу прокомментировать сообщения, что официальный Лондон в этом году отказывал в визах российским журналистам.
Ранее источник в Москве сообщил РИА Новости, что в 2019 году официальный Лондон без объяснения причин отказал в визах нескольким российским журналистам, причем речь идет о работавших и направлявшихся на работу в Великобританию собкорах.
"Как правило, мы не комментируем отдельные визовые заявления и рассматриваем их в индивидуальном порядке по существу", - заявили в пресс-службе британского посольства.
"Мы рады настоящим журналистам со всего мира. В Великобритании созданы одни из самых благоприятных и свободных условий для работы средств массовой информации", - добавили в пресс-службе. В посольстве также сообщили, что с 1 июля 2018 по 30 июня 2019 года было удовлетворено 99% заявлений, поданных гражданами России на британскую визу.