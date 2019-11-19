Британское посольство ответило на сообщения о визах российским журналистам

"Как правило, мы не комментируем отдельные визовые заявления и рассматриваем их в индивидуальном порядке по существу", - заявили в пресс-службе британского посольства.

"Мы рады настоящим журналистам со всего мира. В Великобритании созданы одни из самых благоприятных и свободных условий для работы средств массовой информации", - добавили в пресс-службе. В посольстве также сообщили, что с 1 июля 2018 по 30 июня 2019 года было удовлетворено 99% заявлений, поданных гражданами России на британскую визу.