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РИА Новости

Британское посольство ответило на сообщения о визах российским журналистам

22:09 19.11.2019 (обновлено: 22:10 19.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосольство Великобритании в Москве
Посольство Великобритании в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Посольство Великобритании в РФ не говорит об отдельных визовых заявлениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе диппредставительства в ответ на просьбу прокомментировать сообщения, что официальный Лондон в этом году отказывал в визах российским журналистам.
Ранее источник в Москве сообщил РИА Новости, что в 2019 году официальный Лондон без объяснения причин отказал в визах нескольким российским журналистам, причем речь идет о работавших и направлявшихся на работу в Великобританию собкорах.
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"Как правило, мы не комментируем отдельные визовые заявления и рассматриваем их в индивидуальном порядке по существу", - заявили в пресс-службе британского посольства.
"Мы рады настоящим журналистам со всего мира. В Великобритании созданы одни из самых благоприятных и свободных условий для работы средств массовой информации", - добавили в пресс-службе. В посольстве также сообщили, что с 1 июля 2018 по 30 июня 2019 года было удовлетворено 99% заявлений, поданных гражданами России на британскую визу.
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Посольство Великобритании в РФВеликобританияМоскваЛондонРоссияВ мире
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