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РИА Новости

Эксперт оценил заявление Германии по транзиту газа через Украину

22:02 19.11.2019
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкКомпрессорная установка Креховского месторождения природного газа
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. России и Украине следует наладить конструктивный диалог по транзиту газа, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Так эксперт прокомментировал слова главы немецкого МИД Хайко Мааса, заявившего, что транзит российского топлива через Украину должен продолжаться после 2019 года.
Пикин напомнил, что в "Нафтогазе" назвали последнее предложение Москвы неприемлемым.
"Мы видели заявление по поводу того предложения, которое было от "Газпрома" со стороны Украины. Никто к обнулению взаимных требований не готов", — сказал он в комментарии телеканалу RT.
По мнению главы фонда энергетического развития, сторонам следует продолжить поиск формата для "стыковки" и соприкосновения интересов.
Вывеска на здании компании Нафтогаз Украины, архивное фото
18 ноября, 19:40
В "Нафтогазе" отреагировали мемом на предложение "Газпрома" о транзите
Действующие соглашения России и Украины на транзит топлива истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.
Накануне "Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт или заключить новый при условии отказа обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращения судебных разбирательств, отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а также в случае отзыва ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.
В "Нафтогазе" не приняли это предложение. Также исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что Киеву невыгодно отказываться от исков против "Газпрома" ради предложенной Москвой скидки на газ.
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
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Юрий ВитренкоХайко МаасНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Наладить диалог можно только с тем, кто этот диалог хочет проводить, а не Нафтогаз, который оборзел и хочет урвать по полной программе и думает, что Газпром будет через него качать и дальше. Не будет этого. а газопровод на Украине превратится в металлолом.
19 ноября, 22:16
АОАлександр Орлов
5611003
как только газ побежит в Европу через 2 новые трубы, Украину ждут события поинтереснее 2014 года..
19 ноября, 22:21
Даша Рудник
4830002
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