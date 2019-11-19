Эксперт оценил заявление Германии по транзиту газа через Украину

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. России и Украине следует наладить конструктивный диалог по транзиту газа, России и Украине следует наладить конструктивный диалог по транзиту газа, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Так эксперт прокомментировал слова главы немецкого МИД Хайко Мааса, заявившего, что транзит российского топлива через Украину должен продолжаться после 2019 года.

Пикин напомнил, что в " Нафтогазе " назвали последнее предложение Москвы неприемлемым.

"Мы видели заявление по поводу того предложения, которое было от "Газпрома" со стороны Украины. Никто к обнулению взаимных требований не готов", — сказал он в комментарии телеканалу RT

По мнению главы фонда энергетического развития, сторонам следует продолжить поиск формата для "стыковки" и соприкосновения интересов.

Действующие соглашения России и Украины на транзит топлива истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.

Накануне " Газпром " предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт или заключить новый при условии отказа обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращения судебных разбирательств, отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а также в случае отзыва ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.